Bu yazımızda geride bıraktığımız ay en yüksek geliştirici aktivitesi sahip olan RWA kripto para birimlerine yakından bakacağız.

Özet:

Gerçek dünya varlıkları (RWA) kategorisinde ilk sırada yer alan Chainlink (LINK), rakiplerine kıyasla çok daha yüksek geliştirici aktivitesine sahip.

Her ne kadar Chainlink’in (LINK) fiyatı son günlerde düşüş yaşasa da analistler, varlığın gelecekteki fiyat performansı konusunda iyimser.

Chainlink (LINK) Geliştirici Aktivitesiyle Dikkat Çekiyor

Gerçek dünya varlıkları (RWA) tokenizasyonu son yıllarda kripto para sektöründe en çok konuşulan gündem maddelerinden biri. Gerçek dünya varlıkları, eşyalar, mülkler gibi fiziksel varlıklardır ve bu varlıkların akıllı sözleşmeler aracılığıyla blockchain’e taşınması, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu olarak tanımlanıyor.

RWA tokenizasyonu alanı, milyarlarca dolarlık piyasa değeriyle şu sıralar kripto para piyasasında oldukça popüler. Kripto para analitik platformu Santiment, RWA token’leri arasında son 30 gün içerisindeki geliştirici aktivitesiyle Chainlink’in (LINK) ilk sırada yer aldığını gösteriyor.

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Santiment, Chainlink’in RWA alanındaki en aktif ikinci proje olan Synthetix’ten 2,49 kat daha yüksek geliştirici aktivitesine sahip olduğunu bildirdi. Santiment’e göre geliştirici aktivitesi sıralamasında ilk 5’te yer alan diğer projeler şu şekilde: Centrifuge (CFG), Dusk (DUSK) ve Orai Chain (ORAI).

Santiment’in araştırmasına göre son bir aydaki geliştirici aktivitesine göre en büyük 10 proje şu şekilde:

Chainlink (LINK) Synthetix (SNX) Centrifuge (CFG) Dusk (DUSK) Orai Chain (ORAI) Credit Coin (CTC) IX Swap (IXS) Maker (MKR) Polymesh Network (POLYX) Reserve Protocol (RSR)

Chainlink (lINK) Fiyat Tahminleri

CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte %8,6 oranında değer kazanan LINK 14 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte birçok analist, LINK’in kısa vadede boğa koşusuna başlayacağına inanıyor.

Popüler Twitter analistlerinden Ali Martinez, TD Sequential’in 12 saatlik grafikte alım sinyali verdiğini söyledi. Ali Martinez, LINK’in 13,87 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde varlığın fiyatı 15,50 dolara yükselebilir.

Michael van de Poppe da LINK konusunda pozitif görüş paylaştı. van de Poppe, LINK’in en düşük riskle Bitcoin paritesinde 3 kat artış yaşayabilecek 5 altcoin’den biri olarak tanımladı. CryptoWolf ise bir sonraki boğa sezonunda LINK’i aya gidecekler listesine ekledi.

SlumDOGE Millionaire adlı Twitter fenomeni, LINK’in şu anki en iyi blue chip kripto para birimlerinden biri olduğunu söyledi.