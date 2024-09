Listede NEAR Protocol (NEAR) ve Bittensor (TAO) gibi tanınmış projeler de yer alıyor.

Özet:

Kripto para analitik platformu Santiment, Oasis Network’ü (ROSE) geliştirici aktivitesi en yüksek yapay zeka tabanlı kripto para olarak tanımladı.

Artificial Superintelligence Alliance (FET) geçtiğimiz ay %80’lik fiyat artışına rağmen listeye giremedi.

Yapay zeka coin’leri son yıllarda yaşadıkları fiyat yükselişleri nedeniyle yatırımcıların gözde projeleri arasına dahil oldu. Kripto para analitik platformu Santiment, kısa bir süre önce son bir aylık süreçte geliştirici aktivitesi en yüksek yapay zeka projelerini sıraladı.

Liderlik Tablosu

Geliştirici aktivitesi en yüksek projeler arasında ilk sırada 85,07 puanla Oasis Network (ROSE) yer alıyor. İkinci sırada ise piyasa değeri en yüksek yapay zeka projesi NEAR Protocol (NEAR) yer alıyor. NEAR Protocol (NEAR) bir önceki listede ilk sırada yer alıyordu.

Listenin üçüncü sırasında The Graph (GRT) dördüncü sırada Oraichain (ORAI) ve beşinci sırada Bittensor (TAO) yer alıyor. Listede yer alan diğer projeler sırasıyla şu şekilde: Ocean Protocol (OCEAN), Golem (GLM), Aleph.im (ALEPH), Masa (MASA) ve iExec RLC’yi (RLC).

Santiment bu listeyi hazırlarken GitHub kayıtları ve geliştirme içgörüleri için kod etkinliğini izlemek, zincir üzerindeki verileri izlemek ve topluluk ve pazar algılarını ölçmek için sosyal medya eğilimlerini gözlemlemek gibi çok sayıda metrikten yararlandı.

Listede Yer Almayan Projeler

Yaklaşık 4 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük yapay zeka projelerinden biri olan Artificial Superintelligence Alliance (FET) dikkat çekiyor. Artificial Superintelligence Alliance (FET), kısa bir süre önce 3 büyük yapay zeka projesi Fetch.ai, SingularityNET ve Ocean Protocol’ün birleşmesiyle ortaya çıktı.

Artificial Superintelligence Alliance (FET) fiyatı son bir aylık zaman diliminde %80’in üzerinde artış yaşadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,73 oranında değer kaybeden FET 1,58 dolar seviyesinde işlem görüyor.

X platformunda 800.000’i aşkın takipçisi bulunan Crypto Rover, FET’in mevcut piyasa döngüsünde harika kazanç fırsatları yaratabileceğini ve FET fiyatının önümüzdeki aylarda 10 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Captain Faibik adlı bir başka analist ise FET fiyatının orta vadede 3,90 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.