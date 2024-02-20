Yapay zeka (AI) odaklı kripto paralar, son yılların iki trendini bir arada sunuyor. Gelecek vadeden beş tanesini sizler için derledik.

Kripto paralar, 2020 boğa piyasasıyla birlikte ana akımın gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl önemli ilerlemeler kaydeden yapay zeka da kısa sürede gündeme yerleşti.

Piyasadaki bazı kripto paralar, doğrudan veya dolaylı her iki alana da yatırım yapma imkanı sunuyor. İşte önde gelen yapay zeka odaklı 5 kripto para.

The Graph (GRT)

Blockchain verilerini endeksleyerek uygulamalara sunan The Graph, “Google’a merkeziyetsiz alternatif” olarak konumlandırılıyor.

AI modellerinin gelişmesi için sürekli veri toplaması gerekli. The Graph, sunduğu blockchain verileriyle AI modellerini de besleme potansiyeline sahip.

AI trendi GRT’nin fiyatına da yansımış gibi duruyor. Son 30 günde yüzde 60’ın üzerinde değer kazanan GRT, 0,24 dolar civarından işlem görüyor.

SingularityNET (AGIX)

Blockchain tabanlı bir platform olan SingularityNET, bir yapay zeka pazar yeri gibi çalışıyor. Kullanıcıları kolaylıkla yapay zeka hizmetleri yaratabiliyor ve bu hizmetleri parasallaştırabiliyor.

SingularityNET üzerindeki işlemlerde AGIX kullanılıyor. Dolayısıyla AGIX fiyatı, yapay zeka alanındaki ilerleme ile korelasyon göstererek yükselebilir.

LimeWire (LMWR)

2000’li yıllarda gönüllere taht kuran efsanevi dosya paylaşım hizmeti LimeWire, geçtiğimiz yıl yapay zeka platformu olarak geri döndü. Sevenleri onu artık AI ile görsel ve işitsel içerik üretmek için kullanıyor.

Platformun hafta sonu 0,45 dolardan işlem gören kripto parası LMWR, hafta başında 0,64 dolara fırladı. Yapay zekanın gündemimizden düşmesinin pek olası olmadığı düşünüldüğünde, LMWR’nin de yolu açık görünüyor.

Bittensor (TAO)

Blockchain ağı Bittensor, makine öğrenimi modellerine birlikte çalışarak gelişebilecekleri bir platform sunuyor. Bittensor, nihayetinde farklı AI modellerinin etkileşime geçebildiği büyük bir ağa dönüşmeyi hedefliyor.

AI modellerinden bilgi edinimi ve modelleri sunduğu bilgiler karşılığında ödüllendirmek için TAO kullanılıyor. TAO, AI odaklı kripto paralar arasında mevcut durumda en yüksek piyasa değerine sahip. Son 7 günde yüzde 12, 1 yılda ise yüzde 160’a yakın değer kazana TAO, 620 doların üzerinden işlem görüyor.

AIT Protocol (AIT)

AIT Protocol, kendini “dünyanın ilk AI veri altyapısı” olarak konumlandırıyor. Protokol, yapay zeka ve büyük veri sektörleri arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Verileri merkeziyetsiz şekilde toplayan AIT Protocol, hem AI hem de kripto takipçilerine hitap ediyor.

Protokolün kripto parası AIT, geçtiğimiz haftada değerini iki kattan fazla artırdı. AIT, 0,74 dolar civarından işlem görüyor.