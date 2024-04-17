GBTC’nin Bitcoin rezervi yalnızca iki ayda yarı yarıya azaldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), onaylanması yıllardır beklenen spot Bitcoin ETF’lerini ocak ayında işleme açtı. Yeni ürünlerin büyük çoğunluğu, ülkede ETF tarihine geçen güçlü bir performans gösterdi.

Grayscale de kendi Bitcoin fonu GBTC’yi ETF’ye dönüştürmek için başvuru yapmıştı. Ancak GBTC’nin rezervi, ETF dönüşümünün gerçekleştiği 11 Ocak’tan beri tam anlamıyla boşaldı.

GBTC’nin Rezervi Yarılandı

K33 analisti Vetle Lunde, Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) BTC rezervinde 10 Ocak’tan beri yaşanan değişimi bir grafik ile aktardı.

Grafiğe göre, GBTC’den ETF’ye dönüştüğü 66 gün içinde 310.611 BTC çekildi. Bu da rezervinin yüzde 50,16 azalması anlamına geliyor. Çekilen BTC’lerin değeri 19 milyar doları geçiyor.

GBTC has officially halved ahead of the halving. Grayscale has seen net outflows of 310,611 BTC in the 66 trading days since its conversion. That's a 50.16% reduction in Bitcoins Under Management since January 10. pic.twitter.com/zghV2fiasf — Vetle Lunde (@VetleLunde) April 17, 2024

GBTC’den çekilen yatırım miktarı, zaman zaman diğer ETF’lere yatırılan değeri geçiyor ve ETF’lerin net negatif performans göstermesine yol açıyor.

Yatırımcıların yüksek işlem ücretleri nedeniyle GBTC’den kaçarak diğer ETF’lere yöneldiği yönünde bir görüş piyasaya hakim.

Bitcoin ETF Piyasası Sakinleşti

Diğer ETF’lere fon akışı, kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan düzeltme ile birlikte yavaşlama gösterdi. Hatta Bitwise (BITB), Invesco Galaxy (BTCO), WisdomTree (BTCW) ve Hashdex (DEFI) gibi ETF’ler, son beş gün içinde hiç yatırım almadı.

GBTC’nin aynı süreçteki değer kaybı 79 milyon doları bulurken, ARK 21Shares’in fonu ARKB de net 12,9 milyon dolar değer kaybetti.

Bloomberg’in ETF analisti James Seyffart ise ABD’de diğer ETF’lerin de 16 Nisan’da çok düşük yatırım alması nedeniyle bu durumun son derece normal olduğunu düşünüyor.