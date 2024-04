GBTC’nin Bitcoin rezervi yalnızca iki ayda yarı yarıya azaldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), onaylanması yıllardır beklenen spot Bitcoin ETF’lerini ocak ayında işleme açtı. Yeni ürünlerin büyük çoğunluğu, ülkede ETF tarihine geçen güçlü bir performans gösterdi.

Grayscale de kendi Bitcoin fonu GBTC’yi ETF’ye dönüştürmek için başvuru yapmıştı. Ancak GBTC’nin rezervi, ETF dönüşümünün gerçekleştiği 11 Ocak’tan beri tam anlamıyla boşaldı.

K33 analisti Vetle Lunde, Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) BTC rezervinde 10 Ocak’tan beri yaşanan değişimi bir grafik ile aktardı.

Grafiğe göre, GBTC’den ETF’ye dönüştüğü 66 gün içinde 310.611 BTC çekildi. Bu da rezervinin yüzde 50,16 azalması anlamına geliyor. Çekilen BTC’lerin değeri 19 milyar doları geçiyor.

GBTC has officially halved ahead of the halving.

Grayscale has seen net outflows of 310,611 BTC in the 66 trading days since its conversion. That's a 50.16% reduction in Bitcoins Under Management since January 10. pic.twitter.com/zghV2fiasf

— Vetle Lunde (@VetleLunde) April 17, 2024