Fidelity (FBTC) 99 milyon dolar yatırım alırken, Ark ve 21Shares’in fonu ARKB’ye 76 milyon dolar giriş oldu.

Grayscale’in spot Bitcoin ETF’si GBTC, pazartesi itibarıyla üst üste iki gün net pozitif fon akışı kaydetti. Fona 4 milyon dolar daha yatırım yapıldı. GBTC böylece dört aydır süren fon kaçışına son vermiş oldu.

GBTC, ocak ayında ETF’ye dönüştüğünden beri net 17 milyar dolar kaybetti. Yönetilen varlık değeri 11 Ocak’ta 619.220 BTC ölçülen fon, mevcut durumda 292.217 BTC’yi (yaklaşık 18 milyar dolar) yönetiyor.

IBIT Geride Kaldı

Diğer 11 spot Bitcoin ETF’ye ise pazartesi günü toplam 217,06 milyon dolar yatırıldı. Söz konusu fonlara işleme açıldıkları günden beri yatırılan net değer 11,8 milyar dolara ulaştı.

Fidelity’nin fonu FBTC, 99 milyon dolar yatırım ile listede başı çekiyor. Onu 76 milyon dolar ile ARKB izliyor. BlackRock’ın fonu IBIT ise aynı gün 22 milyon dolar yatırım aldı.

Galaxy Digital’ın fonu BTCO’ya aynı gün 11 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bitwise (BITB), VanEck (HODL) ve Franklin Templeton (EZBC) ise her biri iki milyon dolar yatırım aldı. WisdomTree’nin fonu BTCW ve Valkyrie’nin fonu BRRR fon girişi kaydetmedi.

Spot Bitcoin ETF Etkisi

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları, en büyük kripto parayı halving öncesi rekor fiyata taşıma konusunda önemli bir rol oynadı. Fakat bu araçlara yapılan yatırımın azalması, BTC fiyatını da olumsuz etkiledi.

Ecoinometrics’e göre Bitcoin’in büyümesi büyük ölçüde spot ETF’lere bağlı. Dolayısıyla ETF’lere gösterilen ilginin düşmesi de endişe yarattı. Ancak ETF’ler, kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden yatırım almaya başladı. Bitcoin fiyatı da 63 bin doların üzerine çıktı.