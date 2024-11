ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, 21 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu.

Altcoin’ler, SEC Başkanı Gary Gensler’in 20 Ocak tarihinde görevinden ayrılacağını açıklanmasının ardından güçlü bir yükseliş kaydetti. Kripto piyasasının toplam değeri 22 Kasım Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,44 trilyon dolara ulaştı. BTC fiyatı 99.000 doları aşarak yeni bir rekor kırarken, birçok altcoin de çift haneli kazançlar kaydetti.

Solana (SOL) son 24 saatte yaklaşık %7 oranında değer kazanarak 262,93 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. SOL fiyatı yıl başından bu yana ise SOL fiyatı %160 gibi etkileyici bir artış gösterdi. SOL fiyatındaki bu yükselişte memecoin projelerinin yarattığı hareketlilik büyük rol oynadı.

Congratulations to everyone who held through the 97% drawdown over the last few years. pic.twitter.com/rJdI6x4zmt

Öte yandan spot Solana ETF başvurularına ilişkin gelişmeler de SOL fiyatındaki yükselişi tetikledi. Bu hafta Bitwise, VanEck ve 21Shares gibi büyük fon yöneticileri, Solana tabanlı spot ETF’ler için başvurularını yaptı. Gensler’in SEC’den ayrılacağının açıklanması, bu başvuruların onaylanma ihtimalini artırarak yatırımcı güvenini güçlendirdi.

Ripple’ın XRP’si, Cuma günü Asya seansında %25 artışla 1,42 dolara ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesini kaydetti. SEC ile Ripple arasındaki davanın Ripple lehine sonuçlanacağına dair artan umutlar, bu ralliye büyük katkı sağladı.

Cardano (ADA) da etkileyici bir performans sergileyerek günlük %12 kazançla 0,893 dolar seviyesine çıktı. Böylelikle ADA, 2022 yılının Nisan ayından bu yana gördüğü en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Stellar (XLM), XRP’deki yükselişi takip ederek %18 oranında değer kazandı ve 0,288 dolara ulaştı. Cronos (CRO) ise %14 artışla 0,20 dolara yükseldi.

It's quite possible that this upcoming altseason is very different than the ones in the past. Previous altseasons had a natural flow of $BTC –> trickling to our shitcoins. This time, the billionaires are not buying FARTCOIN. BTC stays in its lane and shitcoins theirs.

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) November 22, 2024