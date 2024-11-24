ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak 2025’te görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu gelişme başta Ripple (XRP) yatırımcıları olmak üzere kripto para topluluğunu heyecanlandırdı.

Gary Gensler’ın 20 Ocak 2025’te görevinden ayrılacağını açıklaması, kripto para topluluğunda yükseliş trendini tetikledi. Ripple’ın XRP’si bu gelişme sonrasında 1,60 dolara kadar yükselerek 2021 yılının Mayıs ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

Gensler’in İstifası XRP’de Yükselişi Tetikledi

Gary Gensler yönetimindeki SEC, 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a dava açtı. 4 yılı aşkın süredir devam eden dava, XRP fiyatını ciddi şekilde baskıladı. 2023 yılının Temmuz ayında Ripple lehine verilen mahkeme kararına rağmen SEC, bu yılın Eylül ayında mahkeme kararını temyize taşıyarak süreci uzattı. Ancak Gensler’ın istifasıyla birlikte Ripple-SEC davasının sonuçlanabileceği beklentiler yeniden arttı.

Gary Gensler’in görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından XRP fiyatı Perşembe akşamı 1,2 dolar seviyesindeyken hızla yükselerek Cuma günü 1,4 doları aştı. Bugün ise 1,6 dolar seviyesini aşarak birkaç gün içinde %35’lik bir artış kaydetti. Gensler’ın ayrılığının bu yükselişteki en önemli faktör olduğu düşünülüyor.

XRP Kaç Dolara Kadar Yükselebilir?

Donald Trump’ın 5 Kasım’da gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasıyla kripto para piyasasında devasa yükselişler yaşandı. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon doların üzerinde artış kaydetti. Ripple’ın XRP’si de bu yükselişler sırasında en iyi performansı gösteren kripto paralardan biri oldu.

Gary Gensler’in istifası ve ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın vaatleri nedeniyle XRP’nin mevcut boğa sezonundaki performansına ilişkin birçok spekülasyon yapılıyor. Yatırımcılar ise XRP’nin mevcut boğa sezonundaki zirvesini kaç dolarla belirleyeceğini merak ediyor. CryptoPotato olarak en büyük iki yapay zeka tabanlı sohbet botuna bu konudaki görüşlerini sorduk:

Perplexity, Gary Gensler’in istifası sonrası Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlanacağını ve XRP’nin 5 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Perplexity, Donald Trump’ın kripto dostu politikalarının da XRP’deki yükseliş trendini destekleyebileceğini öngörüyor.

ChatGPT ise daha temkinli bir tahminde bulunarak XRP’nin kısa vadede 1,96 dolara ulaşabileceğini, bu seviyeyi aşarsa bir sonraki hedefinin 2,4 dolar olabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte ChatGPT kripto para piyasasındaki yüksek volatilite nedeniyle yatırımcılara kendi araştırmalarını yapmalarını tavsiye ediyor.

Sonuç

SEC Başkanı Gary Gensler’in 20 Ocak 2025 tarihinde görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından XRP fiyatında yaklaşık %200’lük önemli bir artış yaşandı. Ripple-SEC davasının sonuçlanacağına ilişkin artan beklentiler ve Donald Trump yönetiminin kripto para dostu politikalar gütmesi XRP’nin önümüzdeki aylarda daha büyük yükselişler kaydetmesiyle sonuçlanabilir.