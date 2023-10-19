ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gary Gensler başvurular hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Spot Bitcoin ETF başvuruları son dönemde kripto para topluluğunun en önemli gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. SEC son bir yılda başvuru sahiplerini oyaladı. Ancak görünüşe bakılırsa SEC şu anda bu başvurulara karşı daha olumlu bir yaklaşım içerisinde.

SEC’in Spot Bitcoin ETF Başvurularına Yönelik Olumlu Tavrı

ARK Invest CEO’su Cathie Wood konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Wood, SEC’in, başvuruları davalar yoluyla engelleme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından daha ılımlı bir yaklaşım sergilemeye başladığını bildirdi. Cathie Wood, SEC’in başvuruları değerlendirmeyi reddetmek yerine başvurular hakkında sorular sormaya başladığını ifade etti.

Dolayısıyla Cathie Wood, SEC’in bu tutumunu olumlu bir gelişme olarak yorumluyor ve spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanma ihtimalinin arttığını düşünüyor.

Galaxy Digital’den Mike Novogratz da SEC’in başvurular konusundaki tutumunun değiştiğini doğruladı. Mike Novogratz, spot Bitcoin ETF başvurularının yıl sonuna kadar onaylanmasını beklediğini ifade etti.

Öte yandan kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan SEC Başkanı Gary Gensler, başvurular hakkında kapsamlı yorumlar yapmaktan kaçındı.

Here's a short clip of @kaileyleinz asking Gensler about $GBTC and other spot #Bitcoin ETFs. Mostly non-answers in my opinion but does talk about the disclosure review team. We've had some insight into their process via the amendments from some of these filers in recent days pic.twitter.com/lIWZc74OAi — James Seyffart (@JSeyff) October 18, 2023

Bloomberg muhabiri Kailey Lenz’e röportaj veren Gary Gensler, SEC’in şu anda 8 ile 10 arasında spot Bitcoin ETF başvurusunu incelediğini açıkladı. Gensler, bu başvuruların tıpkı diğer ETF başvuruları gibi şu anda Kurumsal Finansman Departmanı tarafından incelendiğini ifade etti.

Gary Gensler’e SEC’in spot Bitcoin ETF’lerinin onaylama ihtimali de soruldu. Ancak Gary Gensler bu konuda yorum yapamayacağını belirtti.

Gary Gensler’in Bloomberg mikrofonlarına verdiği bu röportaj, Cathie Wood ve Mike Novogratz’ın açıklamalarını doğruluyor. Gensler’in röportajı, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik daha ılımlı bir tutum içerisinde olduğunu gösteriyor.

Kısa bir süre önce spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin umut vadeden bir gelişme daha yaşandı. Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından SEC, kararı temyize götürmemeyi tercih etti. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Crypto Rover, SEC’in 14 Ekim’e kadar kararı temyize götürmemesi durumunda spot Bitcoin ETF’lerinin kesin bir şekilde onaylanacağını iddia etmişti.

Her ne kadar SEC, Grayscale davasında çıkan kararı temyize götürmese de henüz Grayscale’ın başvurusu hakkındaki kararını açıklamış değil.