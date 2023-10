ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gary Gensler başvurular hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Spot Bitcoin ETF başvuruları son dönemde kripto para topluluğunun en önemli gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. SEC son bir yılda başvuru sahiplerini oyaladı. Ancak görünüşe bakılırsa SEC şu anda bu başvurulara karşı daha olumlu bir yaklaşım içerisinde.

ARK Invest CEO’su Cathie Wood konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Wood, SEC’in, başvuruları davalar yoluyla engelleme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından daha ılımlı bir yaklaşım sergilemeye başladığını bildirdi. Cathie Wood, SEC’in başvuruları değerlendirmeyi reddetmek yerine başvurular hakkında sorular sormaya başladığını ifade etti.

Dolayısıyla Cathie Wood, SEC’in bu tutumunu olumlu bir gelişme olarak yorumluyor ve spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanma ihtimalinin arttığını düşünüyor.

Galaxy Digital’den Mike Novogratz da SEC’in başvurular konusundaki tutumunun değiştiğini doğruladı. Mike Novogratz, spot Bitcoin ETF başvurularının yıl sonuna kadar onaylanmasını beklediğini ifade etti.

Öte yandan kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan SEC Başkanı Gary Gensler, başvurular hakkında kapsamlı yorumlar yapmaktan kaçındı.

Here's a short clip of @kaileyleinz asking Gensler about $GBTC and other spot #Bitcoin ETFs. Mostly non-answers in my opinion but does talk about the disclosure review team. We've had some insight into their process via the amendments from some of these filers in recent days pic.twitter.com/lIWZc74OAi

— James Seyffart (@JSeyff) October 18, 2023