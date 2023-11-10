FTT cephesindeki gelişmeler sonucunda borsanın yerel token’i FTT yükselişe geçti.

FTX borsasının yeniden başlatılacağına ilişkin söylentiler ve borsanın yeniden başlatılması için yapılan teklifler sonucunda FTT fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde %70 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler da iflas eden borsanın yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gary Gensler, FTX’i devralarak yeniden başlatmayı amaçlayan şirketin yasalara uygun hareket etmesi durumunda bunu başaracağına inanıyor.

CNBC’de yer alan habere göre 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2023 D.C. Fintech Haftası sırasında SEC Başkanı Gary Gensler FTX borsası hakkında açıklamalarda bulundu. Gensler, New York Borsası’nın (NYSE) eski başkanı ve kripto borsası Bullish’in kurucusu Tom Farley’in FTX’i devralmak için teklif veren 3 şirketten biri olduğuna dair söylentileri ele aldı.

Tom ya da başka biri bu alanda faaliyet göstermek isteseydi ona yasalara uygun hareket edin tavsiyesinde bulunurdum. Yaptığınız işte yatırımcıların güvenini kazanın ve doğru açıklamaları yaptığınızdan ve ayrıca tüm bu işlevleri birbirine karıştırmadığınızdan, müşterilerinize karşı işlem yapmadığınızdan emin olun. Ya da müşteri varlıklarını kendi amaçlarınız için kullanmadığınıza dikkat edin.

FTX Yeniden Başlatılabilir mi?

SEC Başkanı Gary Gensler, NYSE’nin bir hedge fonu işletmesine ve tıpkı FTX’in kardeş şirketi Alameda Research gibi piyasadaki katılımcılarına veya müşterilerine karşı işlem yapmasına asla izin vermeyeceğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas bayrağını çekti. FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullanarak kardeş şirketi Alameda’ya teminatsız ve sınırsız krediler verdiği ortaya çıktı. Alameda’nın FTX’te açtığı işlemler, SBF’nin borsanın kodlarına eklediği gizli arka kapı sayesinde bakiyesi negatife dönse bile tasfiye edilmedi. Tüm bu gelişmeler sonucunda FTX’in bilançosunda milyarlarca dolarlık boşluklar oluştu.

Sam Bankman-Fried 3 Ekim’de başlayan dolandırıcılık davasında hakkında yöneltilen 7 farklı suçlamadan suçlu bulundu. FTX’in John Ray III liderliğindeki yeni yönetimi ise son bir yılı aşkın süredir fonları kurtarmak ve borsanın başlatılmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

FTT Neden Yükseliyor?

Her ne kadar FTX’in yeni yönetimi, borsanın yeniden başlatılması için teklif veren şirketler konusunda kapsamlı bilgiler paylaşmasa da şirkete yakın kişiler, 70 teklif veren şirket arasından Bullish, fintech girişimi Figure Technologies ve kripto risk sermayesi şirketi Proof Group’un yer aldığını iddia ediyor.

John Ray III yönetimindeki FTX’in 2023 yılının Aralık ayına kadar bu tekliflerden birini kabul edebileceği düşünülüyor. Bununla birlikte eğer bu olasılık gerçekleşirse 2024 yılında FTX’in yeniden faaliyetlerine başlaması söz konusu olabilir.

Tüm bu gelişmeler ışığında FTX borsasının yerel token’i FTT %70 oranında değer kazanarak 3,41 dolara kadar yükseldi. Çarşamba günü 1,23 dolardan işlem gören FTT, Perşembe günü 2,41 dolara, Cuma günü ise 3,41 dolara kadar yükselerek astronomik bir performans sergiledi.