SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto paralara karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğu anlaşılmıyor.

Zira ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto paralar hakkında zaman zaman samimi, zaman zaman pasif agresif açıklamalar yapıyor.

31 Ekim 2023 tarihinde kripto para topluluğu, Bitcoin white paper’ının yayınlanmasının 15. yıldönümünü kutladı. Bitcoin’in tanıtılmasının 15. yıldönümünü kutlayanlar arasında SEC Başkanı Gary Gensler de yer aldı. Gary Gensler, başkanı olduğu SEC aracılığıyla kripto para sektörüne uyguladığı katı yaptırımlarla tanınıyor.

If Satoshi Nakamoto went as Satoshi Nakamoto for Halloween, would we be able to tell?

Happy 15th anniversary to Satoshi’s famous white paper that started crypto.

Any crypto companies that are tricking investors should start treating them to compliance with the securities laws.

— Gary Gensler (@GaryGensler) October 31, 2023