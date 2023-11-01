SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto paralara karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğu anlaşılmıyor.

Zira ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto paralar hakkında zaman zaman samimi, zaman zaman pasif agresif açıklamalar yapıyor.

31 Ekim 2023 tarihinde kripto para topluluğu, Bitcoin white paper’ının yayınlanmasının 15. yıldönümünü kutladı. Bitcoin’in tanıtılmasının 15. yıldönümünü kutlayanlar arasında SEC Başkanı Gary Gensler de yer aldı. Gary Gensler, başkanı olduğu SEC aracılığıyla kripto para sektörüne uyguladığı katı yaptırımlarla tanınıyor.

If Satoshi Nakamoto went as Satoshi Nakamoto for Halloween, would we be able to tell? Happy 15th anniversary to Satoshi’s famous white paper that started crypto. Any crypto companies that are tricking investors should start treating them to compliance with the securities laws. — Gary Gensler (@GaryGensler) October 31, 2023

Salı günü Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Gary Gensler, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’dan bahsetti. Gary Gensler şu paylaşımı yaptı:

Eğer Satoshi Nakamoto Cadılar Bayramı için Satoshi Nakamoto kılığına girseydi, bunu anlayabilir miydik? Kripto parayı başlatan Satoshi Nakamoto’nun ünlü white paper’ının 15. yıldönümü kutlu olsun.

Satoshi Nakamoto bu hoş açıklamasıyla birlikte paylaşımının altında şu ifadelere yer verdi:

Yatırımcıları kandırmaya çalışan tüm kripto para şirketleri menkul kıymet yasalarına uyum sağlamaya başlamalıdır.

Gary Gensler ve başkanlık ettiği SEC yıllar içerisinde çoğu kripto para birimini menkul kıymet olarak sınıflandırırken Bitcoin için ise çok daha ılımlı bir tavır takınarak onu “emtia” olarak tanımlandı. Gary Gensler, stabilcoin’ler de dahil olmak üzere kripto paraların büyük bir çoğunluğunu potansiyel kayıt dışı menkul kıymet olarak tanımlıyor. Bu kapsamda Gary Gensler başkanlığındaki SEC, birçok kripto para projesine ve onları listeleyen borsalara davalar açtı.

Öte yandan SEC, henüz spot Bitcoin ETF başvurularına olumlu bir yanıt vermedi. Uzmanlar ve analistler, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması durumunda BTC fiyatının devasa boyutta yükselişler yaşayacağına inanıyor.

Gary Gensler’in bu paylaşımı, Twitter kullanıcılarından çeşitli tepkiler aldı.