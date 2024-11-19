Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı olarak Bob Stebbins’in atacağına ilişkin söylentilere yanıt verdi.

Garlinghouse, “Anders”in Stebbins’i “SEC Başkanlığı için eski düzenin adayı” olarak tanımladı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak “Eğer Trump, ABD’yi kripto başkenti yapmak istiyorsa, Stebbins kesinlikle seçenek dışı olmalı.” paylaşımını yaptı.

Garlinghouse, SEC Başkanlığı için en güçlü adaylar arasından Stebbins’in yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti:

“Bill Hinman’ın kripto para sektöründe kazanan ve kaybedenleri seçmeye yönelik etik dışı (muhtemelen yasa dışı) çabasında doğrudan yer almış birini seçmek, bizi düzenleme yoluyla yaptırım döneminin başına geri götürmek olur.”

“Bir Adım İleri İki Adım Geri”

Bob Stebbins, Donald Trump’ın resmi olarak görevi devralmasıyla SEC Başkanı Gary Gensler’in yerine atanabilecek birkaç adaydan biri olarak gösteriliyor. SEC’de genel danışmanlık yaptığı dönemde, 85’ten fazla kural üzerinde çalıştığı ve 2.750’den fazla yaptırım eylemini denetlediği bildiriliyor. Şu anda Willkie hukuk firmasında ortak olan Stebbins, ayrıca 2017 yılında Trump’ın SEC başkanı Jay Clayton’ın ekibini oluşturmasına yardımcı olmuştu.

Stebbins’in geçmişi kripto para topluluğunda tepkilere yol açtı. XRP destekçisi avukat John Deaton, Stebbins’in kripto parala sektörüne ilişkin netlik sağlamaktan kaçındığını ve bu belirsizliğin SEC’nin daha sonra müdahale etmesi için bir alan yarattığını belirtti. Deaton bu nedenle SEC’in başına geçecek ismin daha reformist biri olması gerektiğini ifade etti.

Messari kurucusu Ryan Selkis de Stebbins’in “menkul kıymetler yasasına sıkı sıkıya bağlı bir maksimalist” olduğunu belirterek, böyle bir tercihin kripto para piyasası için olumsuz etkiler doğuracağını öngördü.

Daha İyi Seçenekler

Kripto para topluluğu, SEC başkanlığı için “kripto anne” olarak bilinen Hester Peirce’i tercih ediyor. Robinhood’un baş hukuk müşaviri ve eski komisyon üyesi Dan Gallagher ve Trump’ın 2016’daki geçiş ekibinde görev almış eski SEC komisyon üyesi Paul Atkins de olası adaylar arasında yer alıyor.

Öte yandan mevcut SEC komisyon üyesi Mark Uyeda ve eski CFTC Başkanı Heath Tarbert de potansiyel adaylar arasında değerlendiriliyor.

Gensler Dönemi Son Bulacak mı?

SEC Başkanı Gary Gensler kripto para piyasasında düzenleme yoluyla yaptırım politikalarına devam ediyor. Ancak Gensler kısa süre içerisinde istifa edebileceğine dair de sinyaller verdi.

Cedar Innovation Foundation tarafından yapılan bir açıklamada, Gensler’in seçimden sonraki haftalarda istifa eden önceki üç SEC başkanının izinden gitmesi gerektiği belirtildi. Cedar Innovation Foundation konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: