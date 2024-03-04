XRP, küresel ödeme sistemine entegrasyonuyla trilyonlarca dolar değer yaratabilir.

XRP, 2024 boğa piyasasında diğer kripto paraları geç de olsa yakaladı. Son 24 saatte yüzde 6, yedi günde ise yüzde 22 değer kazanan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,66 dolardan işlem görüyor.

Altcoin yine de Ocak 2018’de ulaştığı rekor fiyat seviyesi 3,84 doların hala çok uzağında. Geliştirici Ripple’ın SEC ile devam eden mahkeme süreci de altcoin fiyatını etkiliyor.

Dolayısıyla topluluk, altcoin’in geleceği konusunda oldukça karmaşık hislere sahip. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise XRP’nin yeni kullanım alanlarıyla değerleneceğini düşünüyor.

XRP Küresel Ödeme Ağına Entegre Olacak

XRP, whitepaper’ında belirtildiği üzere aslında bir küresel ödeme aracı olmak üzere geliştirildi. Garlinghouse, XRP’nin ödeme alanındaki yeni kullanım alanlarıyla trilyonlarca dolar değeri açığa çıkartabileceğini düşünüyor.

Ripple CEO’su, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

XRP’nin nereye gideceği konusunda spekülasyona meraklı yatırımcılar var. XRP’yi kullanarak trilyonlarca dolar değerinde bir sorunu başarıyla çözüyoruz ve XRP’yi ödeme akışlarına entegre ediyoruz. Bu durum, XRP’ye olan talebi epey artıracak.

Garlinghouse’a göre Ripple, küresel ödeme sektöründeki “büyük sorunları” çözmeye odaklanıyor. Ripple, XRP’yi entegre ederek sektördeki likiditeyi artırmayı amaçlıyor.

XRP’nin yeni kullanım alanları bulması, Ripple CEO’suna göre küresel ödeme ağının da büyümesini sağlayacak:

XRP’nin diğer kullanım alanlarına da aktif olarak yatırım yapıyoruz. Kimileri kullanıcı odaklı, kimileri de pazar yerlerini kapsıyor. Bu kullanım alanlarında iş birlikleri yapacağız. Ayrıca girişimcilerin diğer dijital varlıklara kıyasla daha iyi performans gösteren bir varlıktan yararlanmalarını sağlayacak çözümler üretmelerine yardımcı olacağız.