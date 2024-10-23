Garanti BBVA Kripto, hızla büyüyen kripto varlık platformunu güvence altına almak ve performansını artırmak amacıyla Ripple ve IBM ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Garanti BBVA 2023 yılının Ağustos ayında pilot testlerine başladığı Garanti BBVA Kripto uygulamasının beta sürümünü 12 Aralık 2023 tarihinde iOS platformunda kullanıma sunmuştu.

Garanti BBVA, Ripple ve IBM ile Ortaklık Kurdu

Garanti BBVA Kripto, dijital varlık platformunun performansını, güvenliğini ve müşteri güvenini artırmak amacıyla Ripple ve IBM ile stratejik iş birliklerine imza attı. Banka, 14.000’den fazla kullanıcıya hizmet veren kripto varlık ticaret platformu için güvenli bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Garanti BBVA Kripto’nun CEO’su Korcan Abalı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada dijital varlıklara yönelik müşteri taleplerindeki artışa dikkat çekerek, bu talebi karşılamak amacıyla 2023’te Garanti BBVA Dijital Varlıklar şirketini kurduklarını belirtti. Abalı “Ripple ve IBM ile yaptığımız iş birliği sayesinde, güvenli, kurumsal seviyede bir saklama altyapısı oluşturduk.” ifadelerini kullandı:

“Müşterilerimizden dijital varlıklara yönelik net bir talep ve artan bir ilgi görüyoruz. Bu talebi karşılamak amacıyla 2023 yılında Garanti BBVA Dijital Varlıklar şirketimizi kurduk ve şu anda Garanti BBVA Kripto olarak BTC, ETH, USDC, AVAX, CHZ, XRP, ARB ve SOL için hizmet sunuyoruz. Kripto varlıklarını transfer etmek ve saklamak isteyen müşterilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Varlık çeşitliliğimizi artırarak ve hizmet altyapımızı geliştirerek büyümeye devam edeceğiz. Ripple ve IBM ile olan iş birliğimiz, güvenlik, güçlü yönetim ve uyumlu süreçler sunan kurumsal düzeyde bir saklama altyapısına sahip olma güveni veriyor.”

IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, IBM’in gelişmiş altyapı yeteneklerinin Garanti BBVA Kripto’nun güvenlik standartlarını en üst düzeye çıkaracağını vurguladı:

“Dijital varlıklar her geçen gün artıyor ve bu varlıkların, düzenlemelere uygun, yüksek güvenlik standartlarına sahip bir platformda yönetilmesi gerekiyor. IBM®LinuxONE’deki altyapı yeteneklerimiz, IBM’in dijital varlık saklama alanındaki uzmanlığından yararlanarak, Garanti BBVA Kripto’ya sürdürülebilir bir ortamda yüksek güvenlik standartları sağlayacak.”

Ripple Global Müşteri & İş Ortağı Başarıları Kıdemli Başkan Yardımcısı Aaron Sears ise şu açıklamaları kaydetti:

“Türkiye’nin canlı kripto varlık piyasasının gelişimini desteklemek için Garanti BBVA Kripto ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Güvenli saklama, dijital ekonomi genelinde yeni varlık sınıflarına olan artan talebi karşılamanın ve değer yaratmanın temelidir. Dünyadaki müşterilerimize güvenli ve uyumlu hizmetler sunarak dijital varlık piyasasını desteklemeye kararlıyız.”