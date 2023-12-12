Garanti BBVA’nın kripto para cüzdanı Apple’ın App Store platformunda kullanıma sunuldu. Söz konusu kripto para cüzdanı şu anda kullanıcılarının Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) kripto para birimlerini saklamasına olanak sağlıyor.

CryptoPotato olarak 4 Ağustos 2023 tarihinde Garanti BBVA’nın kripto paralar için saklama ve transfer işlemlerine olanak sağlayan “Garanti BBVA Kripto” adlı yeni ürününü başlattığını duyurmuştuk. O dönemde söz konusu cüzdan yalnızca banka çalışanları tarafından kullanılabiliyordu.

Aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürenin sonunda pilot testlerin tamamlanmasıyla birlikte Garanti BBVA’nın kripto para cüzdanı “Garanti BBVA Kripto” uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarda kullanıma sunuldu. Peki Garanti bankasının kripto para cüzdanı Garanti BBVA Kripto nasıl indirilir? Kullanıcılar Apple App Store üzerinden Garanti BBVA Kripto uygulamasını indirebilir.

Garanti BBVA Kripto’nun App Store’daki sayfasına göre cüzdan şu anda BTC, ETH, USDC gibi kripto para birimlerini destekliyor.

Garanti BBVA Kripto Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Garanti BBVA Kripto uygulamasını kullanmaya başlamak için ilk olarak mobil uygulamanın indirilmesi ve “Hesap Oluştur” seçeneğine tıklayarak kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Kişisel bilgilerin, iletişim bilgilerinin ve müşterini tanı (KYC) formunun doldurulmasının ardından gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Kimlik doğrulaması için kullanıcıların çipli kimlik kartlarını sisteme yüklemesi ve yüz doğrulaması yapması gerekiyor.

Son adımda kullanıcıların Garanti BBVA Kripto hesaplarını etkinleştirmek için banka hesaplarından Garanti BBVA Kripto cüzdanlarına 1 TL’lik transfer gerçekleştirmesi gerekiyor. Kullanıcılar, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla 7 gün 24 saat transfer işlemlerini gerçekleştirebilir.

Uygulama mağazasında yer alan bilgilere göre Garanti BBVA Kripto uygulaması soğuk cüzdan altyapısını kullanarak kullanıcılarını dijital saldırılardan, veri ihlallerinden ve siber risklerden korumaya yardımcı oluyor.

Garanti BBVA Kripto uygulaması haftanın her günü 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşteri hizmetleri desteği sunuyor.