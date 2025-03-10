Rusya merkezli kripto para borsası Garantex’in iki yöneticisi, bilgisayar korsanları, fidye yazılım grupları ve terör örgütleri için yasa dışı fonları aklamakla suçlanarak ABD’de dava edildi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın iddianamesinde, Litvanya vatandaşı ve Rusya’da yaşayan Aleksej Besciokov (46) ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden Rus vatandaşı Aleksandr “Mira” Serda (40) kara para aklama ve ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyor. Savcılar, bu kişilerin Garantex’in siber suç, terörizm, fidye yazılım saldırıları ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanılmasına bilerek izin verdiklerini öne sürüyor.

Borsa Üzerinden Milyarlarca Dolar İşlem Yapıldı

İddianameye göre, Garantex 2019’dan bu yana en az 96 milyar dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleştirdi ve bunların önemli bir kısmı suç gelirlerinden oluştu. Adalet Bakanlığı, Besciokov ve Serda’nın bu yasa dışı işlemlerden haberdar olduklarını ve borsanın suç bağlantısını gizlemeye çalıştıklarını belirtti.

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Besciokov, kara para aklama suçlamalarının yanı sıra ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve izinsiz bir para transfer işletmesi yürütmekle de suçlanıyor. Savcılar, bu iki yöneticinin sadece kara para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Besciokov ise yaptırım ihlali nedeniyle ek 20 yıl ve izinsiz işletme yönetmekten 5 yıl daha ceza alabilir.

FBI: Garantex, Yetkililerin Taleplerini Göz Ardı Etti

ABD’li yetkililer, Besciokov’un Kuzey Kore destekli ünlü hacker grubu Lazarus’a ait işlemleri bizzat onayladığını iddia ediyor. Savcılar, bu işlemlerin suç kaynaklı olduğu açıkça belli olmasına rağmen devam ettiğini belirtiyor.

Ayrıca, iddianameye göre, Rus yetkililer daha önce Serda’ya ait bir Garantex hesabıyla ilgili bilgi talebinde bulunmuş ancak borsa eksik ve yanlış bilgiler sunarak hesabın doğrulanmadığını iddia etmiş. Oysa soruşturma, Garantex’in aslında bu hesapla Serda’nın kimlik bilgilerini ilişkilendirdiğini ortaya koyuyor. Bu da borsanın yetkililerin taleplerini bilerek görmezden geldiğine işaret ediyor.

ABD Garantex’e Ait 26 Milyon Doları Dondurdu

Operasyon kapsamında, ABD yetkilileri borsaya ait toplam 26 milyon dolar değerinde dijital varlığı dondurdu. Yetkililer, Binance üzerinden 23 milyon 34 bin 884 Tether (USDT) ve 35.57 Bitcoin’e el koyduklarını açıkladı.

Tether de Garantex’e karşı önlem aldı ve borsaya ait 28 milyon dolarlık USDT’yi bloke etti. Garantex, bu durumun ardından tüm işlemleri askıya aldığını duyurarak, Telegram üzerinden kullanıcılarına “Tether, Rus kripto piyasasına karşı savaş açtı.” mesajını gönderdi.

Borsanın resmi Telegram kanalında, “Mücadelemizi sürdürüyoruz ve pes etmeyeceğiz! Şu anda tüm Rusya’daki [Tether] bakiyeleri tehdit altında.” ifadelerine yer verildi.

ABD yetkilileri, Garantex yöneticilerinin yakalanıp yakalanmadığını bilmediklerini ve iki sanığa ulaşamadıklarını belirtiyor. Serda’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Ancak Garantex’in Telegram paylaşımları, borsanın faaliyetlerini sürdürebilmek için alternatif yollar aradığını gösteriyor. Hatta şirket, Moskova’daki ofislerinde bakiyesi olan kullanıcılarla birebir görüşme yapacağını duyurdu.