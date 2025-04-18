ABD’nin Rusya merkezli kripto borsası Garantex’e yönelik yeni yaptırımlarının ardından, Rusya Tether (USDT) yerine geçebilecek ulusal bir stabilcoin oluşturma fikrini masaya yatırdı.

“Ruble’ye Endeksli Stablecoin Düşünülmeli”

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Kabaloev, yerel medyaya yaptığı açıklamada, hükümetin Tether’a alternatif olarak rubleye sabitlenmiş bir stabilcoin geliştirmeyi ciddi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kabaloev’in bu açıklamaları, Tether’ın geçtiğimiz ay Garantex’e ait olduğu belirtilen cüzdanlarda tuttuğu yaklaşık 27-28 milyon dolarlık USDT’yi dondurmasının hemen ardından geldi.

“Bu blokaj, USDT’ye benzer ancak iç kaynaklı araçların geliştirilmesinin gerekliliğini düşündürüyor.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Garantex’e Yönelik Yaptırımları Sertleşti

ABD Adalet Bakanlığı, Almanya ve Finlandiya ile iş birliği yaparak Mart ayında Garantex ile bağlantılı bazı alan adlarını kapattı. Hemen ardından ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), borsayı kara para aklama ve yaptırımlı aktörlerle işlem yapmakla suçlayarak yeni yaptırımlar uyguladı. Bu aktörler arasında Husiler gibi gruplar da yer alıyordu.

Garantex ise Tether’ı, “Rus kripto piyasasına karşı savaşın parçası olmakla” suçladı ve Rusya’daki USDT işlemlerinin artık risk altında olduğunu duyurdu.

Rus Yetkililerden Kriptoyla Dış Ticaret Hamlesi

Rusya’da hükümet, Batı yaptırımlarını aşmak amacıyla kripto paraların küresel ticarette kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl, Rus parlamentosu dijital varlıkların uluslararası ticarette kullanılmasını içeren iki yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

O tarihten bu yana bazı Rus şirketlerinin Çin ve Hindistan gibi ülkelerle yaptığı işlemlerde Bitcoin, Ethereum ve USDT gibi dijital varlıkları kullandığı bildirildi. Bu işlemlerin toplam hacmi henüz sınırlı olsa da, aylık bazda on milyonlarca dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Yatırım şirketi VanEck’in raporuna göre ise Rusya ve Çin, belirli enerji işlemlerini Bitcoin ile ödemeye başladı bile.

Dijital Rezerv Fonu ve CBDC Gecikmesi

Kripto varlıkların artan etkisiyle birlikte, bazı yetkililer de ulusal kripto rezerv fonu fikrine sıcak bakıyor. Mart ayında Sivil Meclis üyesi Evgeny Masharov, suç gelirlerinden elde edilen dijital varlıkların devlet kontrolünde bir fona aktarılmasını önerdi. Bu fonun, Rusya’nın mali istikrarına katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Öte yandan dijital ruble (CBDC) projesi ertelendi. 2024 ortasında yaygın kullanıma sunulması planlanan dijital para biriminin, teknik zorluklar nedeniyle en erken 2026’da hayata geçmesi bekleniyor. Özellikle bankaların ABD menşeli yazılım sistemlerinden (örneğin Oracle) yerli alternatiflere geçmekte zorlanması, bu gecikmenin başlıca nedeni olarak gösteriliyor.