GameStop, 1,5 milyar dolarlık dönüşümlü bono teklifini tamamladı ve planladığı Bitcoin alımları için büyük bir bütçe sağladı.

GameStop 1 Nisan’da SEC’e yaptığı başvuruda 2030’da vadesi dolacak 1,5 milyar dolarlık Dönüşümlü Kıdemli Bonoların özel bir teklifini tamamladığını bildirdi. Ayrıca, ilk alıcının ek 200 milyon dolarlık opsiyonunu tamamen kullandığı belirtildi.

Başvuruda, “Gelirler” bölümünde özellikle Bitcoin’e yer verildi. GameStop, bu tekliften elde edilen net gelirin “genel kurumsal amaçlar, şirketin yatırım politikasıyla tutarlı bir şekilde Bitcoin alımı” için kullanılacağını belirtti.

Bu durum, bu dönüşümlü bonolardan elde edilen 1,48 milyar doların bir kısmının BTC satın almak için kullanılabileceğini gösteriyor.

Bir Diğer Kurumsal BTC Yatırımcısı

Bu teklif aslında bir kredi işlemi olup, şirketin para ödünç alması ve belirli bir tarihte geri ödeme yapmayı taahhüt etmesi anlamına geliyor. “Kıdemli” statüsü, bu bonoların şirket iflas ederse diğer borçlardan önce ödenmesi gerektiği anlamına gelirken, “Dönüşümlü” özelliği, bonoları tutan kişilerin nakit ödeme yerine belirli bir sayıda şirket hissesine dönüştürebilmelerini sağlıyor.

Mart ayı sonunda GameStop’un yönetim kurulu, yatırım politikasına BTC eklemeye yönelik bir güncellemeyi oy birliğiyle onayladı. GameStop, Bitcoin yatırımı yapan Strategy, Tesla ve Metaplanet gibi şirketlere katılacak.

Şirketin hisse senedi (GME), bu hafta başında 21 doların altına düşmesinin ardından %7’lik bir artış gösterdi. Yılbaşından bu yana %28 düşüş yaşasa da geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

BTC Fiyatlarında Tepki Yok

Olumlu gelişmeye rağmen ve Tether’ın 2025’in ilk çeyreğinde 735 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıklamasına rağmen, BTC fiyatlarında belirgin bir tepki gözlemlenmedi.

BTC, gün içerisinde küçük bir artış gösterdi ancak 85.438 dolarlık intraday zirvesinden gerileyerek Çarşamba sabahı Asya seansında 84.300 dolar civarında işlem görmeye devam etti.

Son yedi gün içinde yaklaşık %3,5’lik bir kayıp yaşandı ve son bir aydır fiyatlar belirli bir aralıkta hareket ediyor.

Toplam kripto piyasa kapitalizasyonu, yazının yazıldığı sırada 2,8 trilyon dolar civarına düşerek yılbaşından bu yana %17,5’lik bir kayıp yaşadı.