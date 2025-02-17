ABD’li video oyun perakendecisi GameStop kripto para yatırımı yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. 2021 yılında Wall Street’a karşı Reddit merkezli yatırımcı grubunun karşı karşıya gelmesiyle GameStop meme hisseye dönüşmüştü.

Spekülasyonlara göre GameStop, Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yatırım yapmayı değerlendiriyor. Şirket içinden üç farklı kaynak, GameStop’un alternatif varlık sınıflarını, özellikle de kripto paraları potansiyel yatırım aracı olarak incelediğini söyledi.

GameStop’un Kriptoya İlgisi Yeniden Canlanıyor

GameStop’un yönetim kurulu tarafından onaylanan yatırım politikası, belirli üyelerin menkul kıymetleri denetlemesine olanak tanıyor. Bu gelişme GameStop’un kripto para yatırımlarına kapı aralayabilir.

Her ne kadar spekülasyonların ardından NYSE’de işlem gören GameStop (GME) hisseleri çift haneli oranda değer kazansa da şirket henüz kripto para yatırımı konusunda resmi bir açıklama yapmadı. CNBC’ye konuşan bir kaynak, GameStop’un kripto para yatırımı yapma adımın genel iş stratejisiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirdiğini ifade etti.

GameStop’un Kripto Paralarla İlişkisi

GameStop 2022 yılının Mayıs ayında gözetimsiz kripto para cüzdanını tanıtmıştı. Söz konusu cüzdan, kullanıcılarının web tarayıcıları üzerinden kripto varlıklarını ve NFT’leri yönetmesine olanak sağlıyor. Aynı yıl Ethereum tabanlı Loopring L2 ağı üzerinde bir NFT pazaryeri açan GameStop, 2023 yılının Ağustos ayında “düzenleyici belirsizlikleri” nedeniyle bu hizmetini sonlandırmıştı.

GameStop’un kripto para sektöründe yeninden boy göstereceğine dair söylentiler, şirketin CEO’su Ryan Cohen’in MicroStrategy kurucu ortağı Michael Saylor ile fotoğraf çektirmesi ve X hesabından paylaşmasıyla alevlendi. MicroStrategy 478.740 BTC ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda. Ancak iki kaynak, Michael Saylor’ın, GameStop’un olası kripto yatırımlarıyla doğrudan ilgilenmediğini belirtiyor.

Yatırım Politikası ve Yönetim Kurulu Süreci

GameStop 2023 yılının Aralık ayında yeni bir yatırım politikası oluşturdu. Bu politikaya göre şirketin CEO’su Ryan Cohen ve iki bağımsız yönetim kurulu üyesi, şirketin yatırım portföyünü yönlendirme yetkisine sahip. Ancak yatırım kararlarının ya oy birliğiyle komite onayı alması ya da yönetim kurulunun çoğunluk oyunu alması gerekiyor.

GameStop, şu ana kadar bu spekülasyonlarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kripto piyasasına yeniden giriş yapması, şirketin finansal stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına gelebilir.