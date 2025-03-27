GameStop, yönetim kurulu onayıyla Bitcoin’i (BTC) hazine rezervlerine dahil etti.

Bu karar, şirketin 2024’ün dördüncü çeyreğinde net gelirini ikiye katlamasıyla geldi. Teksas merkezli şirket, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun yatırım politikasını güncelleyerek Bitcoin’i hazine rezerv varlığı olarak eklemeyi oybirliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

An announcement regarding Bitcoin pic.twitter.com/gG8JRarIok — GameStop (@gamestop) March 25, 2025

Son mali raporuna göre GameStop, nakit rezervlerinin bir kısmını veya gelecekteki borç ve hisse ihracı gelirlerini Bitcoin yatırımı için kullanmayı planlıyor. Ancak, şirketin Bitcoin için ayıracağı maksimum tutar belirtilmedi.

Bu gelişme, CEO Ryan Cohen’in geçen ay Bitcoin savunucusu Michael Saylor ile bir fotoğraf paylaşmasının ardından geldi ve o dönemde kriptoya yönelik bir hamlenin sinyallerini vermişti.

GameStop’un son çeyrek raporu, şirketin finansal performansında belirgin bir iyileşme olduğunu gösterdi. GameStop, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde net gelirini 131,3 milyon dolara yükselterek, 2023’ün aynı dönemindeki 63,1 milyon dolarlık kârını ikiye katladı. Bu iyileşme, şirketin maliyet azaltma önlemlerine bağlı olarak gerçekleşti.

GameStop, geçmişte kripto cüzdanları aracılığıyla kullanıcılarına kripto ve NFT yönetimi hizmeti sunmuş, ancak 2023 yılında düzenleyici belirsizlikler nedeniyle bu hizmeti sonlandırmıştı.

Hisseler %8,27 Yükseldi

Kararın ardından GameStop hisseleri %8,27 artışla 27,50 dolara yükseldi. Son 12 ayda ise hisse senedi fiyatı %63,87 oranında değer kazandı.

Şirket, yazılım devi MicroStrategy’nin izinden giderek Bitcoin’i bilançosuna ekleyen firmalar arasına katıldı. MicroStrategy, yıllar içinde milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımı yaparak en büyük kurumsal BTC sahibi konumuna gelmişti.

Benzer şekilde, video paylaşım platformu Rumble 20 milyon dolara kadar Bitcoin yatırımı yapacağını açıklarken, Japonya merkezli Metaplanet Asya’daki en büyük kurumsal BTC yatırımcısı oldu. Ayrıca, Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms ve tıbbi teknoloji firması Semler Scientific de Bitcoin’i rezervlerine ekleyen şirketler arasında yer alıyor.

Öte yandan, MicroStrategy geçtiğimiz hafta, yeni Bitcoin alımları için 5 milyon adet Seri A Sürekli Strife İmtiyazlı Hissesi satışı yapmayı planladığını duyurdu. Mart 2025 itibarıyla şirketin elinde yaklaşık 506.137 BTC bulunuyor ve mevcut piyasa değerine göre bu varlık 44 milyar dolar seviyesinde.