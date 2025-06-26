ABD’li oyun perakendecisi GameStop, 450 milyon dolarlık yeni fon topladı. Toplamda 2,7 milyar dolarlık sermayenin büyük kısmı Bitcoin alımında kullanılacak.

GameStop, MicroStrategy Modelini Benimsedi

GameStop, son iki hafta içinde sıfır faizli dönüştürülebilir tahvil satışları yoluyla toplamda 2,7 milyar dolar topladı. Bu fonların önemli bir kısmı, tıpkı MicroStrategy’nin yaptığı gibi, Bitcoin alımında kullanılacak.

Son duyurulan 450 milyon dolarlık fon, ilk aşamada Mayıs ayında toplanan 2,25 milyar dolarlık tahvil satışının devamı niteliğinde. Tahvillerin 2032’de vadesi dolacak ve hisse başına 28,91 dolar’dan GameStop hisselerine dönüştürülebilecek.

CEO Ryan Cohen, Bitcoin yatırımlarını makroekonomik risklere karşı bir koruma aracı olarak tanımlıyor. Cohen, MicroStrategy kurucusu Michael Saylor ile yakın arkadaş ve şirketin stratejisini büyük ölçüde onun modeline dayandırıyor.

Gelir Düşüyor, Koleksiyon Kartları Yükseliyor

GameStop’un oyun ve konsol satışlarına dayalı geleneksel iş modeli düşüşte. 2025 ilk çeyreğinde şirket geliri %17 azalarak 732,4 milyon dolara geriledi.

Buna karşın koleksiyon ürünleri geliri %54 arttı. Özellikle Pokémon kartları, bu büyümenin ana itici gücü oldu. Circana verilerine göre yetişkinlerin %19’u son altı ayda kendileri için Pokémon kartı satın aldı.

CEO Cohen, koleksiyon kartlarını “doğal bir genişleme alanı” olarak tanımlıyor. Fiziksel oyun satışları gerilerken, bu segment hâlâ yüksek kâr marjı sunuyor.

Wall Street Şüpheli: Strateji Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Analistler GameStop’un stratejisine temkinli yaklaşıyor. Wedbush analisti Michael Pachter, şirketin değerinin çok üzerinde işlem gördüğünü ve bu stratejinin “pek mantıklı görünmediğini” belirtti.

Hisseler 23,16 dolar seviyesinde ve bu strateji fiyat üzerinde şu ana kadar anlamlı bir etki yaratmadı.

Analistlere göre, Bitcoin yatırımları kısa vadede büyüme değil, risk getiriyor.

Sonuç: Oyun Bitti mi, Yoksa Yeni Başladı mı?

GameStop artık yalnızca oyun değil, Bitcoin ve Pokémon kartları da biriktiriyor. 2,7 milyar dolarlık yeni sermaye, şirketin geleceğini şekillendirecek riskli ama dikkat çekici bir yönelimi temsil ediyor.

Bu strateji başarılı olursa, geleneksel perakende devleri için kripto yatırımı çağının başlangıcını simgeleyebilir. Ancak şimdilik, yatırımcılar bu oyunun nasıl biteceğini izliyor.