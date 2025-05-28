ABD merkezli oyun perakendecisi GameStop, Bitcoin’i stratejik rezervine ekleyen şirketler arasına katıldı. GameStop, kısa bir süre önce 4.710 BTC satın aldığını duyurdu.

Şirket, yaklaşık iki ay önce BTC satın almak amacıyla gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir hisse senedi ihracının ardından ilk büyük Bitcoin alımını gerçekleştirdi. Bu alım, elde edilen toplam fonun yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Resmi duyuruya göre GameStop Corp, güncel fiyatlarla 500 milyon doların üzerinde değere sahip olan 4.710 BTC satın aldı. Ancak bildiride satın alımın ne zaman yapıldığı veya ortalama satın alma fiyatının ne olduğu belirtilmedi. Bu durum, alımlarında şeffaflığıyla bilinen Strategy şirketinden farklılık gösteriyor.

Örneğin Strategy, yalnızca iki gün önce yaptığı açıklamada 4.020 BTC’yi, Bitcoin başına ortalama 106.237 dolar fiyattan aldığını duyurmuştu. Şirketin toplam BTC varlığı şu anda 580.000’in üzerine çıktı. Bu miktarın bugünkü değeri 60 milyar doları aşıyor.

GameStop, kripto para dünyasına olan ilgisini geçmiş yıllarda da göstermişti. Mart sonunda BTC’yi hazine rezervlerine ekleme planlarını kamuoyuyla paylaşan şirket, 2 Nisan itibarıyla 1,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamlamıştı. Bu hamleyle birlikte GameStop, Strategy, Metaplanet ve benzeri birçok kurumsal oyuncunun arasına katılmış oldu.