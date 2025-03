Galaxy Digital’e kesilen 200 milyon dolarlık ceza, kripto dünyasında influencer pazarlaması ve piyasa manipülasyonunun karanlık yönünü gözler önüne serdi.

Olay, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal aktörlerin kripto piyasasındaki rolü hakkında önemli soruları gündeme taşıyor.

According to Axios, Galaxy Digital has reached a $200 million settlement with the New York Attorney General's Office regarding the LUNA promotion case. Galaxy promoted LUNA in a high-profile manner and achieved huge profits without disclosing its holdings and sales to the public.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 28, 2025