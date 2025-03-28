Galaxy Digital’e kesilen 200 milyon dolarlık ceza, kripto dünyasında influencer pazarlaması ve piyasa manipülasyonunun karanlık yönünü gözler önüne serdi.

Olay, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal aktörlerin kripto piyasasındaki rolü hakkında önemli soruları gündeme taşıyor.

According to Axios, Galaxy Digital has reached a $200 million settlement with the New York Attorney General's Office regarding the LUNA promotion case. Galaxy promoted LUNA in a high-profile manner and achieved huge profits without disclosing its holdings and sales to the public.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 28, 2025

New York Eyaleti Başsavcılığı (OAG), Luna kripto para biriminin piyasa manipülasyonuyla ilgili soruşturmanın ardından Galaxy Digital Holdings Ltd.’ye 200 milyon dolar ceza kesti.

Martin Yasası ve New York İcra Yasası’nın 63(12) maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada, Galaxy’nin Luna’yı teşvik ederken elindeki varlıkları gizlice sattığı ve yanıltıcı ticaret uygulamalarına başvurduğu belirlendi.

Luna’da Piyasa Manipülasyonu Planı

CEO Michael Novogratz liderliğindeki Galaxy Digital’ın, 2020 yılında Luna’yı Terraform Labs’tan piyasa değerinin altında satın alıp etkisini kullanarak token’a ilgi çekmeyi planladığı iddia ediliyor.

Novogratz ve Galaxy temsilcilerinin Luna hakkındaki olumlu açıklamalarıyla token’ın fiyatı yükselerek, Nisan 2022’de 119,18 dolara ulaştı. Ancak bu süre zarfında Galaxy, elindeki Luna varlıklarını sistematik bir şekilde satarak büyük kâr elde etti ve bu işlemlerini kamuoyundan gizledi.

Mayıs 2022’de Luna’nın çöküşüyle, piyasada 40 milyar dolarlık değer buharlaştı ve perakende yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı.

Terra’s payment app Chai is up to 80k daily active users. Koreans are fast adopters. Watch this grow. $LUNA. — Mike Novogratz (@novogratz) December 3, 2020

İtibar Kaybı ve Novogratz Üzerindeki Baskılar

Galaxy Digital’ın itibarı bu skandalla büyük yara aldı. Yatırımcılar, firmanın etik standartlarını sorgulamaya başlarken, bir dönem Luna’nın en büyük destekçilerinden biri olan Novogratz da eleştirilerin odağına yerleşti. Öte yandan şirkete yönelik ceza sadece finansal yaptırımlarla sınırlı kalmadı. 200 milyon dolarlık cezanın yanı sıra firma, gelecekte benzer ihlalleri önlemek için uyum tedbirleri almak zorunda kalacak.

Book it in! — Michael Vehtic | Playible (@MVehtic) March 26, 2021

Novogratz henüz bireysel olarak suçlanmamış olsa da hukuk uzmanları, ilerleyen süreçte kendisine yönelik ek cezalar veya finansal piyasalardan men edilme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.

In January, billionaire Mike Novogratz showed off a new $LUNA tattoo. Five months later, the cryptocurrency crashed 100% to $0. pic.twitter.com/CnoqEVBn5e — Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 14, 2022