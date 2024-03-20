Gala Games nedir? Nasıl çalışıyor? GALA ne işe yarıyor? Nasıl satın alınır?

Soruları bu yazımızda yanıtladık.

Gala Games Nedir?

Gala Games, blockchain tabanlı bir oyun platformudur. GameFi akımının temsilcilerinden olan Gala, oyun oynarken para kazanmaya olanak sağlar.

Gala projesi Eric Schiermeyer, Michael McCarthy ve Wright Thurston tarafından 2019 yılında başlatıldı. Schiermeyer; Farmville gibi popüler oyunların yaratıcısı Zynga’nın da kurucu ortaklarındandır.

İlk olarak Ethereum üzerinde faaliyete başlayan Gala, ilerleyen dönemlerde Polygon ile de iş birliği yaptı. Platform, ayrıca bir başka popüler blockchain ağı BNB Chain ile köprü kurdu. Nihayetinde Şubat 2022’de kendi blockchain ağı Project GYRI’ı başlattı. Mart 2024 itibarıyla izne dayalı olan bu blockchain ağının zamanla merkeziyetsizleştirilmesi hedefleniyor.

GameFi platformunda rol yapma oyunlarından (RPG) gerçek zamanlı strateji oyunları (RTS) ve çok oyunculu dövüş oyunlarına (MOBA) AAA kalitede çok çeşitli video oyunları bulunuyor. Gala’nın Ember Entertainment, Kung Fu Factory, GAMEDIA, Certain Affinity ve 22cans gibi ortakları da ekosistemde oyun geliştiriyor. Merkeziyetsiz bu oyunlar, oyuncularına kripto para ve NFT gibi ödüller kazandırıyor.

Dragon Strike, Mirandus, Fortitude, PokerGo Play ve Town Star, Gala’daki popüler oyunlardan bazıları.

Platformun yürütülmesinden dört düğüm grubu sorumlu. Kurucu düğümler, platformun güvenliğini sağlıyor ve yönetim tekliflerinde oy kullanıyor. Oyun düğümleri ise oyun sunucuları gibi faaliyet gösteriyor.

Gala da müzik ve film paylaşımı da mümkün. Müzik paylaşım işini oynatıcı düğümler, film paylaşım işini ise film düğümleri yürütüyor.

Gala oyunlarında silahlar, alet edevat ve giysiler gibi tüm öğeler NFT haline getiriliyor. Bu NFT’ler ekosistemdeki pazar yerinde, buna ek olarak dünyanın en büyük NFT pazar yeri OpenSea’de alınıp satılabiliyor.

GALA Nedir?

GALA, Gala Games ekosisteminin yönetişim token’ıdır. En başta ERC-20 token standardıyla üretilmiş, devamında BEP-20 standardıyla bir tür daha token geliştirilmiştir.

Platformun yönetiminde oy hakkı sahibi kurucu düğümlerden olmak için GALA satın almak gerekiyor.

Gala ekosisteminde neredeyse tüm işlemler GALA ile gerçekleştiriliyor desek yeri. Oyuncular ve kurucu düğümlere verilen ödüller, GALA olarak veriliyor. Ekosistemdeki mağazadan NFT satın almak için de GALA ile ödeme yapmak gerekiyor. Ayrıca, ekosistemdeki işlemlerin gas ücreti de GALA ile ödeniyor.

GALA, serbest piyasada işleme açık bir kripto para ve değeri değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla bir yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

GALA Nasıl Satın Alınır?

GALA, yukarıda da bahsedildiği gibi oyun içi ödül ve kurucu düğüm ödülü olarak kazanılabiliyor. Ekosistem üzerinde doğrudan satın alım mümkün değil.

Kripto para, ayrıca merkezi ve merkeziyetsiz çok sayıda borsada listeleniyor. Binance, Paribu, BtcTurk, Bitexen OKX, Uniswap, Kraken, Gate, Crypto.com, Kucoin, HTX, Bybit, Bitstamp, Gemini, BingX, Bitfinex, Bitget ve MEXC, bu borsalar arasında yer alıyor.