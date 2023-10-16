G20 üyesi ülkeler, kısa bir süre önce kripto paraların düzenlenmesine yönelik IMF ve FSB ortaklığında hazırlanan yol haritasını kabul etti.

G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Hindinstan’ın dönem başkanlığında toplandı. Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen toplantıda G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Tebliği’ni kabul ettiklerini açıkladılar.

Bu gelişme, G20 ülkelerinin kripto para düzenlemelerine ilişkin yol haritasını içeren “IMF-FSB Sentez Belgesi: Kripto Varlıklar için Politikalar”, başlıklı raporu kabul etmesinden bir ay sonra gerçekleşti. Bu rapor, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından ortaklaşa sunulmuştu.

G20 ve Kripto Paralar

G20, IMF ve FSB tarafından sunulan yol haritasının resmen kabul edildiğini duyurdu. G20 ülkeleri, kabul edilen yol haritasının hızlı ve koordineli bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

G20 ayrıca IMIF ve FBS’den kripto paraların düzenlenmesine ilişkin yol haritasının uygulanması konusundaki gelişmelerin düzenli olarak rapor edilmesini talep etti.

Raporda ayrıca mali bütünlüğe ilişkin risklerin azaltılması, kripto paraların suç ve terör faaliyetleri için kullanılmasının önlenmesi adına kara para aklama karşıtı kuralların uygulanması savunuldu.

Ayrıca ülkelerin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından oluşturulan dijital varlıklar (VA’lar) ve dijital varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) ile ilgili olan kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CFT) standartlarına uymaları tavsiye edildi.

𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭 𝐨𝐟 #𝐎𝐧𝐞𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡𝐎𝐧𝐞𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲𝐎𝐧𝐞𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐮𝐬 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 #𝐆𝟐𝟎 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 #𝐆𝟐𝟎 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐤… pic.twitter.com/OLuPvBv9rx — Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 12, 2023

G20’nin kripto paralar konusundaki gündemi ilk olarak Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ilk olarak Eylül ayında yaptığı açıklamalar sonucu ortaya çıkmıştı. Nirmala Sitharaman o dönemde IMF, FSB ve OECD gibi kuruluşlardan gelen belgeleri incelediklerini açıklamıştı. Nirmala Sitharaman Eylül ayında IMF ve FSB”nin kripto paralara ilişkin sentez belgesi sunduğunu da doğrulamıştı.

Kabul edilen yol haritasıyla birlikte kripto paraların yasaklanmasına ilişkin çalışmalar da gündemden düşmüş oldu. IMF ve FSB’nin yol haritası kripto paraların yasaklanması yerine düzenleyici ve denetleyici bir stratejiye odaklanıyor.