Fusionist (ACE), NFT temalı bir oyun projesidir. Proje, blockchain oyunu Fusionist ile oyun/sosyal altyapı blockchain’i Endurance’nin birleşiminden oluşuyor.

Künye:

İsim: Fusionist

Fusionist Sembol: ACE

ACE Dolaşımdaki Arz: 33.720.857 ACE

33.720.857 ACE Maksimum Arz: 147.000.000 ACE

147.000.000 ACE Tüm zamanların en yüksek seviyesi: 16,73 dolar

16,73 dolar Tüm zamanların en düşük seviyesi: 3,13 dolar

3,13 dolar Piyasaya sürüldüğü tarih: Ocak, 2023

Fusionist (ACE) Nedir?

Fusionist (ACE), Endurance blockchain platformunun yerel token’ı olan bir NFT temalı oyun projesidir. Hem oyun hem de sosyal özelliklere sahip olan Fusionist, ileri teknoloji web3 AAA oyunlarıyla kullanıcılarına eğlenceli ve kazançlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Proof-of-Stake (PoS) konsensüs algoritmasını kullanan Fusionist, böylelikle yüksek işlem hızı ve yüksek ölçeklenebilirlik vadediyor.

Fusionist, en iyi web3 projeleri arasında gösteriliyor.

Fusionist (ACE) Geleceği

Fusionist (ACE), web3 oyunlarının kalitesini arttırmayı hedefliyor. Gelecekte, daha fazla oyun ve uygulama ile genişlemesi beklenmektedir.

Fusionist ekibinin kuracağı ortaklıklar ve yeni işbirlikleri de projenin geleceğini ve token fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Öte yandan blockchain tabanlı oyun ve oyna-kazan alanlarındaki gelişmeler de Fusionist’i ve ACE’i olumlu yönde etkileyebilir.

Fusionist (ACE) Yorumları

Fusionist (ACE), kripto topluluğunda olumlu geri dönüşler almış ve kullanıcılar tarafından beğenilmiştir. Proje, kullanıcıların oyun oynarken kazanç sağlamalarına olanak tanıyan ekonomik tasarımı ve yüksek kaliteli oyun deneyimi ile dikkat çekmektedir. Fusionist’in, oyun ve DeFi sektörlerinde yenilikçi çözümler sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenmektedir.

Fusionist (ACE) Hakkında En Çok Merak Edilenler:

Fusionist (ACE) kim tarafından geliştirildi?

Fusionist (ACE) projesi, Tencent ve Moonton Games gibi şirketlerde de çalışmış olan Ike T. ve Tencent’in eski COO’su Daniel Fang tarafından kuruldu.

Fusionist (ACE) madenciliği yapılır mı?

ACE madenciliği yapılan bir kripto para projesi değildir. Token’lar, platform üzerinden satın alınabilir veya ekosisteme katkıda bulunarak kazanılabilir

Fusionist (ACE) nereden satın alınır?

Fusionist’i (ACE) listeleyen kripto para borsaları arasında MEXC, Binance, OKX, Gate.io.

Fusionist (ACE) en yüksek (ATH) kaçı gördü?

Fusionist (ACE) tüm zamanların en yüksek seviyesini 21 Aralık 2023 tarihinde 16,73 dolarla kaydetti. ACE tüm zamanların en düşük seviyesini ise 30 Haziran 2024 tarihinde 3,13 dolarla kaydetti.