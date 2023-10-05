Bazı FTX çalışanlarının çöküşten aylar önce borsadan Alameda’ya açılan bir arka kapı olduğunu bildirdiği, ancak bu sorunun hiçbir zaman düzeltilmediği iddia edildi.

Bu arka kapı, FTX’teki milyarlarca dolarlık müşteri fonunun izinsiz bir şekilde Alameda’ya aktarılmasına olanak sağlıyordu. Ortaya çıkan en son raporlar, FTX’in ABD’deki çalışanlarının düşüşten altı ay önce bu arka kapı sorununu tespit ettiğini gösteriyor. Ancak ilginç bir şekilde, bu arka kapı sorununu bildiren ekibin lideri, FTX’ten kovuldu.

FTX kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına 3 Ekim 2023 tarihinde başlandı. Bu doğrultuda FTX’in ve bünyesindeki diğer şirketlerin çöküşüyle ilgili birçok detay medyaya yansıyor.

FTX Çalışanları “Arka Kapı” Konusunda Yöneticileri Uyardı

The Wall Street Journal’ın haberine göre FTX çalışanları, 2022 yılının Mayıs ayında borsada, Alameda lehine çalışan bir arka kapı tespit etti. Söz konusu güvenlik sorununu, 2021 yılında FTX tarafından satın alınan LedgerX çalışanları tespit etti. Bu arka kapı, Alameda tarafından açılan işlemlerin otomatik olarak tasfiye edilmesini engelliyordu.

Şirketin çalışanları bu konuyu LedgerX’in Baş Risk Sorumlusu Julie Schoening’e, o da LedgerX’in patronu Zach Dexter’a bildirdi. Zach Dexter ise bu konuda FTX’in baş mühendisi Nishad Singh’i otomatik tasfiye sorunu hakkında uyardı.

Her ne kadar LedgerX çalışanları bu uyarıdan sonra arka kapı sorunun bir kod güncellemesiyle çözüleceğine inansa da bekledikleri gibi olmadı. Sonuç olarak Julie Schoening’e, çalışanlara uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla 2022 yılının Ağustos ayında işinden kovuldu.

The Wall Street Journal raporuna göre Alameda’ya fayda sağlayan bu arka kapıyı tespit eden ekibin başındaki Julie Schoening’in bu girişimi, FTX borsasının yöneticilerini rahatsız etti ve dolayısıyla işinden oldu.

2023 yılında LedgerX’i FTX’ten satın alan Miami International Holdings sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kapsamlı bir iç soruşturmanın ardından LedgerX, çalışanlarından herhangi birinin FTX’teki müşteri varlıklarının Alameda’ya aktarılmasını sağladığı bildirilen bir koddan haberdar olduğuna dair hiçbir kanıt bulamamıştır ve şirketimiz bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir.

Julie Schoening ise o dönemde iş akdinin haksız bir şekilde feshedildiğini belirterek FTX’i dava açmakla tehdit etti. İsmi açıklanmayan bir kaynak, Julie Schoening ile FTX’in süreci mahkemeye taşımadan 5 milyon dolar karşılığında anlaştığını, ancak FTX’in 2022 yılının Kasım ayında iflas etmesi nedeniyle ödemenin tamamlanmadığını bildirdi.

SBF’nin Avukatı Dolandırıcılık Suçlamalarını Reddetti

Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına 3 Ekim 2023 tarihi itibariyle başlandı. Alameda’daki arka kapı, SBF’nin hakkında yöneltilen suçlamalardan birini oluşturuyor. Dava kapsamında bir tanık, kısa bir süre önce SBF aleyhinde ifade verdi.

Kakao çekirdeği satıcısı Marc-Antoine Julliard ifadesinde FTX’te 100.000 dolar kaybettiğini söyledi. sam Bankman-Fried’ın avukatları ise kripto para alım-satımının ve saklanmasının FTX müşterilerinin kişisel tercihi olduğunu belirterek para kaybetmelerinden FTX kullanıcılarını sorumlu tuttu. SBF’nin avukatları ayrıca Sam Bankman-Fried’ın kimseyi dolandırmadığını savunuyor.