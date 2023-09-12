Mahkeme belgeleri iflas eden kripto para borsası FTX’in varlıklarını gün yüzüne çıkardı. Söz konusu belgelere göre FTX’in varlık portföyünde 1,2 milyar dolarlık SOL, 560 milyon dolarlık BTC ve 192 milyon dolarlık Ether bulunuyor.

Mahkeme belgelerine göre iflas eden kripto para borsası FTX’in yaklaşık 7 milyar dolarlık varlığı bulunuyor ve bunun 1,2 milyar dolarlık önemli bir bölümünü Solana (SOL) oluşturuyor.

John Ray III liderliğindeki yeni FTX yönetimi, alacaklılarına ödeme yapmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda 11 Eylül’deki alacaklı toplantısı için hazırlanan bir belgede FTX, Bahamalar’da 199 milyon dolar değer biçilen 38 mülkün sahibi olarak gösterildi. Her ne kadar FTX borsası Antigua ve Barbuda’da kurulmuş olmasına merkezi Bahamalar’da bulunuyordu.

FTX, 11 Kasım 2022 tarihinde Bölüm-11 iflas koruma başvurusunda bulunarak tüm kripto para topluluğunu şok etmişti. Borsanın iflas avukatları tarafından sunulan mahkeme belgesinde FTX’in iflasından bu yana 2,6 milyon dolar değerinde nakit varlığı kurtarmayı başardığına da yer verildi.

FTX’in varlık portföyündeki en büyük payı 1,2 milyar dolarla Solana (SOL) oluşturuyor. Onu 560 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) ve 192 milyon dolarlık Ether (ETH) takip ediyor.

Müşteri Varlıklarının Kötüye Kullanımı

Mahkeme belgeleri ayrıca başta eski CEO Sam Bankman-Fried ve Caroline Ellison dahil olmak üzere 50 şirket çalışanının borsadan 2,2 milyar dolar değerinde nakit, kripto, hisse senedi ve gayrimenkul gibi varlıklar aldığını ortaya çıkardı.

Sam Bankman-Fried’ın 250 milyon dolarlık destansı kefaleti kısa bir süre önce mahkeme tarafından iptal edilmişti. Devrik kripto kralı şu sıralar New York’taki yüksek güvenlikli bir hapishanede 2 Ekim tarihindeki duruşmasını bekliyor.

Sam Bankman-Fried’ın ve diğer FTX yöneticilerinin hakkında milyarlarca müşteri varlıklarının kötüye kullanımı da dahil olmak üzere birçok farklı suçlama bulunuyor. Eğer Sam Bankman-Fried, suçlu bulunursa 100 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

FTX Yeniden Başlatılacak mı?

Mahkeme belgesine göre FTX’in yeniden başlatılması da olasılıklar dahilinde. Mahkeme belgesinde, FTX’in yeni yönetiminin bu iddiayı gündeme getirdikten sonra 75 farklı taliple görüştüğü ve söz konusu talipler tarafından yapılan teklifleri değerlendirdiği belirtildi.