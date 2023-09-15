FTX’in rezervlerinde yüklü miktarda XRP bulunuyor. Peki FTX’in yeni yönetimi bu XRP’leri satacak mı?

Kripto para tarihindeki en korkunç hikayelerden biri de FTX’in iflası. Bir dönemin en büyük 3 kripto para borsasından biri olan FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas etti ve arkasında dev bir enkaz bıraktı. FTX’in çöküşü o kadar büyüktü ki çöküşüne ilişkin romanlar ve filmler yayınlamak için çalışmalar şimdiden başladı.

Bununla birlikte FTX, alacaklılarına ödeme yapmak için türlü girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda FTX kısa bir süre önce rezervlerindeki kripto para birimlerinin satışı için mahkemeden onay aldı. Bu gelişme, haftanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

FTX borsası şu anda Sam Bankman-Fried ile hiçbir ilgisi olmayan John Ray III liderliğindeki iflas avukatları tarafından yönetiliyor. Borsanın yeni yönetiminin tek amacı, alacaklıları mümkün olduğunda bir bütün haline getirerek ödemelerini yapmak.

FTX borsasının rezervlerinde birçok farklı kripto para bulunuyor. CoinGecko tarafından kısa bir süre önce yayınlanan rapora göre FTX’in rezervlerindeki kripto paralar şu şekilde:

CryptoPotato olarak bu hafta başlarında FTX borsasının rezervlerinde 1 milyar doları aşkın değerde Solana (SOL) bulunduğunu bildirmiştik. CoinGecko tarafından yayınlanan bir infografik, FTX’in rezervlerinde 120 milyon dolarlık XRP bulunduğunu gösteriyor.

Eğer bu satış bugün gerçekleştirilecek olsaydı şüphesiz mevcut piyasa derinliliği göz önünde bulundurulduğunda XRP fiyatı üzerinde ciddi bir etki yaratırdı.

FTX’in rezervlerindeki kripto varlıkları satacağına ilişkin haber Solana (SOL) gibi diğer kripto para birimlerinin fiyatını da baskıladı. Hatta bazı kişiler, FTX’in tüm varlıklarını tek bir seferde elden çıkarması durumunda ETH fiyatının 1.000 dolara gerileyebileceğini iddia etti.

Ancak FTX’in yeni yönetiminin varlıklarını ani bir şekilde satması beklenmiyor. Zira bu, hem piyasa katılımcılarını hem de borsanın alacaklarını olumsuz etkileyecektir.