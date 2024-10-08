ABD İflas Yargıcı John Dorsey, 7 Ekim’de Delaware’de gerçekleştirilen duruşmada FTX’in tasfiye planını onayladı. Böylelikle FTX, müşterilerine milyarlarca dolarlık geri ödeme yapmak için yetki aldı.

İflas planı Pazartesi günü mahkeme tarafından onaylanan FTX, müşterilerine toplamda 16,5 milyar dolara kadar tam ödeme yapma yetkisi aldı. Onaylanan iflas planı, FTX’in müşterilerine hükümet düzenleyicileri tarafından yapılan olası taleplerden önce ödeme yapmasına izin veriyor.

İflas planının onaylanmasıyla birlikte FTX’in 50.000 dolar veya daha az miktarda varlığı bulunan müşterilerin %98’ine 60 gün içerisinde ödeme yapılması planlanıyor.

Bir dönemin en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX, kurucusu Sam Bankman-Fried’ın müşteri varlıklarını kötüye kullanarak hedge fonu Alameda Research’e aktardığının ortaya çıkmasının ardından çökmüş ve 11 Kasım 2022 tarihinde iflas ettiğini açıklamıştı. Sam Bankman-Fried ise FTX müşterilerinden çaldığı fonlar nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FTX’e atanan iflas avukatları tarafından hazırlanan tasfiye planını başarılı bulan Yargıç John Dorsey bu planı “son derece karmaşık bir Bölüm 11 iflas sürecinin nasıl ele alacağı konusunda örnek bir vaka” olarak tanımladı.

FTX, ABD Adalet Bakanlığı’nın Sam Bankman-Fried davası kapsamında el konulan 1 milyar dolarlık fonu kurtarmak için görüşmelerini sürdürüyor. Bir şirketin iflas etmesi halinde hissedarların zararları karşılanmıyor. Ancak mahkeme belgelerine göre FTX hissedarları ABD Adalet Bakanlığı tarafından el konulan 1 milyar doların 230 milyon dolarlık kısmıyla geri ödeme alabilir.

ABD Hükümeti, istisnada bulunarak FTX’in vergi borçları ve para cezalarından önce müşterilerine ödeme yapmasına izin verdi. FTX’in alacaklılarına ödeme yapmak için 14,7 milyar dolar ile 16,5 milyar dolar arasında varlık ayıracağı tahmin ediliyor. Böylelikle FTX müşterileri, 2022 yılının Kasım ayındaki bakiyelerinin %118’ini geri alabilecek.

İflas sonrasında FTX’e atanan CEO John Ray ve iflas kurtarma ekibinin çabaları sonucunda kaybolan kripto paralar ve nakit varlıklar kurtarıldı. Böylelikle çöken borsanın müşterilerine geri ödeme yapması mümkün hale geldi. Yeni yönetim ayrıca FTX’in Anthropic gibi teknoloji şirketlerinki hisselerini satarak ek fon elde etti.

FTX CEO’su John Ray konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elde ettiğimiz başarı, davadaki ekibin deneyimi ve özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşti. FTX’in muhasebe kayıtlarını yeniden oluşturarak dünya genelinde milyarlarca doları toparladılar.”

Ancak bazı FTX müşterileri geri ödeme planından memnun değil. Müşteriler, Bitcoin’in 2022 yılının Kasım ayında 16.000 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve günümüzde ise 63.000 doların üzerinde yükseldiğini belirterek 2022’deki düşük fiyatlar üzerinden iade edilmesine itiraz etti. FTX’in yeni yönetimi, Sam Bankman-Fried’ın bu varlıkları zimmetine geçirdiğini belirterek geri verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.