FTX’in Avrupa şubesi FTX Europe’un eski üst düzey yöneticisi Patrick Gruhn, 1,5 milyon dolar karşılığında saat satın aldı.

Söz konusu saat, 1912 yılında batan Titanik gemisindeki yolculardan ABD’li emlak kralı John Jacob Astor IV’ye aitti.

2022 yılının Kasım ayında iflas ederek çöken FTX Europe’un üst düzey yöneticisi Patrick Gruhn, Titanik enkazından çıkarılan altın cep saatini 1,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bu satın alma, Titanik enkazından çıkarılan bir parça için ödenen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre Patrick Gruhn, 14 karatlık altın saati geride bıraktığımız Cumartesi günü Henry Aldridge & Son’da düzenlenen bir müzayedede satıldı.

Eski FTX Yöneticisi Titanik’ten Kurtarılan Altın Saati Satın Aldı

Söz konusu cep saati, hamile eşi 1912 yılındaki Titanik faciasında kurtarılan John Jacob Astor IV’ye aitti. 1912 yılında batan Titanik’in en zengin yolcusu John Jacob Astor IV’ydi. Kaza sırasında John Jacob Astor IV, eşiyle birlikte Avrupa’daki balayından dönüyordu.

Kazadan bir hafta sonra John Jacob Astor IV’nin cesedi kurtarma ekipleri tarafından bulundu. John Jacob Astor IV’nin üzerinde bulunan eşyalar arasında altın bir saat, altın bir kalem, elmas bir yüzük, altın tokalı bir kemer ve altın kol düğmeleri yer alıyordu. Jacob Astor IV’nin oğlu saati bir süre sakladıktan sonra ölen babasının sekreterinin oğluna verdi ve o da saati 1990’larda özel bir koleksiyoncu olan John Miottel’e sattı.

Miottel söz konusu altın saati geride bıraktığımız hafta düzenlenen bir açık arttırmayla satışa çıkardı. Saati, FTX’in eski yöneticisi Patrick Gruhn eşi için satın aldı ve ABD müzelerinde sergileyeceklerini açıkladı.

Patrick Gruhn konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ABD’deki insanların bu tarihi eseri görmelerini ve hayranlık duymalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gruhn, kendi ailesinin de zengin olma ümidiyle Almanya’dan ABD’ye göçe etmesi nedeniyle John Jacob Astor IV’a yakınlık duyduğunu söyledi.

FTX, Patrick Gruhn’a Açtığı Davayı Geri Çekti

Patrick Gruhn, FTX 2022 yılının Kasım ayında iflas edene kadar borsanın Avrupa kolu FTX Europe’un üst düzey yöneticisi olarak çalışıyordu.

FTX, iflas bayrağını çekmesinin ardından Patrick Gruhn ve diğer eski yöneticilerine dava açtı. Bu davanın gerekçesi, SBF tarafından 323 milyon dolar karşılığında satın alınan ve FTX Europe’a dönüşen İsviçre şirketi için yapılan fazla ödemeyi geri almaktı.

Ancak söz konusu dava bu yılın Şubat ayında geri çekildi ve FTX Europe’un eski yöneticileri, çöken borsanın Avrupa’daki varlıklarını 33 milyon dolar karşılığında geri almayı kabul etti.