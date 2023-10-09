FTX’in en başından bu yana müşteri fonlarını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. En son raporlara göre FTX’teki müşteri fonlarının Alameda’ya aktarılmasını sağlayan gizli arka kapı, en başından beri borsanın yazılımında yer alıyordu.

Bu konu, FTX’in eski CTO’su Gary Wang tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Gary Wang, Cuma günü mahkeme önünde ifade verdi ve FTX ile Alameda arasındaki yozlaşmış ilişkiye ışık tuttu.

Gary Wang, Alameda’nın FTX’teki müşteri fonlarını kullanmasına olanak sağlayan gizli arka kapının 2019 yılında FTX’in yazılımına eklendiğini açıkladı.

Alameda’ya Tanınan Özel Ayrıcalıklar

Inner City Press tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre FTX, Alameda’ya diğer müşterilere tanınmayan 3 özel ayrıcalık tanıdı.

Bunlardan ilki, Alameda’nın hesabında olduğundan daha fazla fonla işlem yapmasına olanak sağlayan ” negatife izin ver” özelliğiydi. Gary Wang’e göre Alameda bu sayede FTX’ten dilediği kadar para çekebildi.

Gary Wang, Alameda’nın bu özelliği FTX’teki 8 milyar dolarlık müşteri fonlarını izinsiz bir şekilde çekmek için kullandığını açıkladı. Dolayısıyla bu durum, 2022 yılının Kasım ayında FTX’in müşterilerinin para çekme taleplerini karşılayamamasıyla ve sonuç olarak borsanın iflasıyla sonuçlandı.

Her ne kadar FTX’i iflasa götüren süreç yıllar sürse de Gary Wang, Alameda’nın eksi bakiyeye sahip olduğunu 2019 yılından beri bildiğini açıkladı. Başlangıçta Alameda’nın FTX’ten çekebileceği miktar, FTX’in yıllık geliriyle doğru orantılıydı yani 50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arası. Ancak Wang, bu sınırın 2020 yılında ihlal edildiğini farketti.

2020’nin başlarında bir veritabanı sorgusu yaptım. Alameda’nın borçları, FTX gelirinden daha fazlaydı. Borsanın geliri yaklaşık 150 milyon dolarken, Alameda zaten en az 200 milyon dolar eksideydi.

Alameda’nın Kredi Limiti

Gary Wang, Alameda’nın FTX’te 65 milyar dolarlık devasa bir kredi limitine sahip olduğunu açıkladı. Wang’a göre, diğer hiçbir müşteri 1 milyar dolardan daha büyük bir kredi limitine sahip değildi. Bu nedenle Gary Wang, Sam Bankman-Fried’ın müşteri fonlarının kötüye kullanılmadığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

FTX eski CTO’su Gary Wang ayrıca SBF’nin Alameda’nın içerisinde bulunduğu durumu bildiğini ifade etti. Bu da SBF’nin Alameda’daki durumdan habersiz olduğu yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

Çapraz sorgu sırasında SBF’nin avukatları, FTX’in yerel token’i FTT’nin piyasa yapıcısı Alameda’nın bakiyesinin eksiye düşmesine izin verdiklerini kaydetti. Gary Wang ise Alameda’nın otomatik tasfiye özelliğinden muaf tutulmasının şirketi çöküşe götürebilecek kadar devasa zararlar etmesine olanak sağladığını açıkladı.