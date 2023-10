Sam Bankman-Fried’ın (SBF) yargılanmasına devam ediliyor.

Borsanın müşterilerinin ve çalışanlarının ardından FTX’in eski CTO’su Gary Wang de SBF aleyhinde ifade verdi. İflas eden borsanın yöneticilerinin önemli bir çoğunluğu, davada yetkililerle işbirliği içerisinde hareket ediyor.

Bununla birlikte FTX iflas etmeden kısa bir süre önce istifa eden Ryan Salame’nin de aralarında bulunduğu üç üst düzey yönetici ise olası suçlamalardan kaçınmak amacıyla henüz ifade vermedi. Bu isimler dışındaki diğer FTX yöneticileri, haklarındaki suçlamaları ve mahkemede ifade vermeyi kabul etti.

Davanın üçüncü gününde ifade veren isimler arasında FTX’in eski CTO’su Gary Wang de katıldı. Gary Wang, FTX’ten önce Google Flights’ta çalışıyordu ve milyonlarca uçuşu bir araya getirerek karşılaştıran bir sistem geliştirmişti. Gary Wang, FTX borsası çökmeden önce Forbes’un en zengin isimler listesinde 227. sırada yer alıyordu.

Ön bilgilendirmenin ardından mahkeme, FTX’in eski CTO’su hakkında ağır suçlamalar yöneltti. Gary Wang ise mahkemeyle anlaşarak daha hafif bir ceza karşılığında hakkındaki suçlamaları kabul etti.

SBF's Lisner: So there not being an FTX board did not stop you from investing?

Judge Kaplan: Obviously… Come to the sidebar.

[The lawyers head up. This we cannot hear. Then, witness is done.[

Next witness: Gary Wang.

AUSA: What was your job at FTX?

Wang: CTO

— Inner City Press (@innercitypress) October 5, 2023