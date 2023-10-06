Sam Bankman-Fried’ın (SBF) yargılanmasına devam ediliyor.

Borsanın müşterilerinin ve çalışanlarının ardından FTX’in eski CTO’su Gary Wang de SBF aleyhinde ifade verdi. İflas eden borsanın yöneticilerinin önemli bir çoğunluğu, davada yetkililerle işbirliği içerisinde hareket ediyor.

Bununla birlikte FTX iflas etmeden kısa bir süre önce istifa eden Ryan Salame’nin de aralarında bulunduğu üç üst düzey yönetici ise olası suçlamalardan kaçınmak amacıyla henüz ifade vermedi. Bu isimler dışındaki diğer FTX yöneticileri, haklarındaki suçlamaları ve mahkemede ifade vermeyi kabul etti.

Davanın üçüncü gününde ifade veren isimler arasında FTX’in eski CTO’su Gary Wang de katıldı. Gary Wang, FTX’ten önce Google Flights’ta çalışıyordu ve milyonlarca uçuşu bir araya getirerek karşılaştıran bir sistem geliştirmişti. Gary Wang, FTX borsası çökmeden önce Forbes’un en zengin isimler listesinde 227. sırada yer alıyordu.

Gary Wang Suçlamaları Kabul Etti

Ön bilgilendirmenin ardından mahkeme, FTX’in eski CTO’su hakkında ağır suçlamalar yöneltti. Gary Wang ise mahkemeyle anlaşarak daha hafif bir ceza karşılığında hakkındaki suçlamaları kabul etti.

SBF's Lisner: So there not being an FTX board did not stop you from investing?

Judge Kaplan: Obviously… Come to the sidebar.

[The lawyers head up. This we cannot hear. Then, witness is done.[

Next witness: Gary Wang.

AUSA: What was your job at FTX?

Wang: CTO — Inner City Press (@innercitypress) October 5, 2023

Duruşma salonunda kürsüye çıkan Gary Wang, FTX’te kendisinin ve diğer üst düzey yöneticilerin suç işlediğini neredeyse anında kabul etti.

Savcılar: “FTX’te suç işlediniz mi?” Gary Wang: “Evet. Nishad Singh, Caroline Ellison ve Sam Bankman-Fried ile birlikte işledik.” Savcılar: “Şuradaki o mu?” Gary Wang: “Evet.”

Wang’in suçlamaları kabul etmesi üzerinde savcılar internet dolandırıcılığı konusuna geçti. Andrew Wang bu konudaki suçlamaları da tereddüt etmeden kabul etti. Wang, internet dolandırıcılığının Alameda’nın sınırsız para çekmesine izin vererek gerçekleştirildiğini açıkladı.

Savcıların baskı yapması üzerinde Gary Wang, Alameda’ya sağlanan haksız avantajların FTX’in yazılımında bulunduğunu itiraf etti. Gary Wang ayrıca FTX’te %17 hissesi olduğunu buna rağmen tüm kararların Sam Bankman-Fried tarafından alındığını belirtti.

AUSA: Beyond buying and selling cryptocurrency, what could customers do on FTX?

Gary Wang: Futures, for example…

AUSA: How did FTX make money?

Gary Wang: Fees.

AUSA: Who were the customers?

Gary Wang: Institutions and retail customers. — Inner City Press (@innercitypress) October 5, 2023

Mahkeme, FTX’in eski CTO’suna borsanın nasıl gelir elde ettiğini sordu. Wang, FTX’in gelirlerinin borsada yapılan alım satımlardan alınan işlem ücretlerinden elde edildiğini bildirdi.

Gary Wang’e ayrıca Alameda Research’ün ismi de soruldu. Wang, Alameda’nın sonundaki “Research” ifadesinin kasıtlı bir şekilde konulduğunu, SBF’nin böylelikle şirket adına banka hesabı açmanın daha kolay olacağını düşündüğünü belirtti.

Sam banka hesabı açmanın daha kolay olacağını söyledi. Adını “Shit Coin Daytraders Inc.” koymayın, kimse araştırmayı sevmez.

Gary Wang’in önümüzdeki günlerde sorgulanmak üzere yeniden mahkemeye çağırılması bekleniyor.