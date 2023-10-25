FTX borsası önemli bir yol ayrımında. 2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX’in yeniden başlatılması gündemde ve borsanın kaderi Aralık ayında belli olacak.

Yaklaşık bir yıl önce iflas eden FTX’in yeniden başlatılması için yapılan 3 teklif değerlendiriliyor. Dolayısıyla borsa, önemli bir yol ayrımında. Perella Weinberg Partners’tan yatırım bankacısı Kevin Cofsky’ye göre bir dönemin en büyük üç borsasından biri olan FTX’in kaderi Aralık ayının ortalarında belli olacak.

FTX’te Birçok Farklı Seçenek Masada

FTX’in yeni yönetimi, iflas eden borsanın yeniden başlatılması için potansiyel yatırımcılarla görüşüyor. Bununla birlikte FTX’in yeniden başlatılması için birçok farklı seçenek masada. Bu seçenekler arasında FTX’in 9 milyon müşterisinden oluşan kullanıcı listesinin satılması veya yeniden başlatılması için stratejik ortaklıklar kurulması yer alıyor.

Her ne kadar borsayı yeniden başlatmak için teklif verenlerin kim olduğu açıklanmasa da Kevin Cofsky her gün birçok farklı tarafla görüştüklerini ifade etti. Bununla birlikte FTX’in kendi kendini yeniden başlatması seçeneği de masada.

FTX’in yeniden başlatılmasına dair tartışmalar, borsanın alacaklılarının farklı gruplara ayrılmasına dair sunulan bir strateji planının ardından alevlendi. Stratejik planda bu alacaklı gruplarından birinin liderliğinde potansiyel yatırımcıların da desteğiyle FTX’in yeniden başlatılması için bir strateji yer aldı.

FTX’in çöküşü 11 Kasım 2022 tarihinde borsanın kurucusu SBF’nin istifa etmesiyle resmileşti. Bu gelişmenin ardından borsa faaliyetlerini sonlandırdı ve Bölüm 11 iflas koruma başvurusunda bulundu.

Sam Bankman-Fried’ın (SBF) yargılanmasına 3 Ekim’de başlandı. 7 farklı suçlamayla yargılanan SBF, müşterilerinin fonlarını kötüye kullanarak yüksek riskli alım satımlar, siyasi bağışlar ve lüks gayrimenkul satın alımları yaptı. Bu gelişmeler ışığında FTX borsası iflas bayrağını çekti.

2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX, aradan geçen 11 ayda, alacaklılarına ödeme yapmak için büyük bir çaba gösterdi. Mahkeme belgeleri, FTX’in yeni yönetiminin 3,4 milyar doları kripto varlıklar olmak üzere toplamda 7 milyar dolarlık varlığı kurtarmayı başardığını gösteriyor.

FTX alacaklılarıyla çeşitli konularda uzlaşmaya vardı. Dolayısıyla FTX’in iflas sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Dolayısıyla FTX’in avukatı Andrew Dietderich tarafından da doğrulandığı üzere borsanın Aralık ayında kapsamlı bir ödeme planı sunması bekleniyor.

Bu tür ödeme planı genellikle alacaklılara varlıklarının belirli bir oranını kurtarmasına olanak sağlıyor. Ancak alacaklıların varlıklarının ne kadarlık kısmını geri alacağına dair kesin miktar henüz belli değil. Çünkü bu miktar aynı zamanda FTX borsasının satışı veya yeniden başlatılması durumunda elde edeceği değerle yakından ilgili.