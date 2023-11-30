Satıştan elde edilecek gelir, FTX mağdurlarının zararlarını tazmini için kullanılacak.

2022 yılının Kasım ayında iflas eden kripto para borsası FTX, alacaklılarına geri ödeme yapabilmek adına yeni bir girişimde daha bulundu. FTX, Grayscale fonlarındaki yatırımlarının satışı için düğmeye bastı ve ABD iflas mahkemesinden gereken onayı aldı.

ABD iflas yargıcı John Dorsey’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre FTX’in Grayscale’ın kripto para fonlarındaki yatırımı 774 milyon dolar değerindeydi. Karar, FTX’in söz konusu yatırımlarını yalnızca bir yatırım danışmanı aracılığıyla satmasına izin veriyor. Satış ya kripto borsalarında ya da tezgah üstü (OTC) bir şekilde gerçekleştirilecek.

FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas etmesinin ardından alacaklılarına ödeme yapabilmek için fonlarını kurtarmak için girişimlere başladı. Grayscale fonlarındaki yatırımların satılması da bu yönde atılan adımlardan bir tanesi. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere FTX borsası, eski rakibi Bybit borsasına da bu kapsamda 950 milyon doların üzerinde kripto ve nakit talebiyle dava açmıştı.

FTX borsası alacaklılarına ödeme yapabilmek adına şimdiye kadar 7 milyar dolarlık varlığı kurtarmayı başardı.

Bununla birlikte FTX borsasının yeniden başlatılması da gündemde. Geride bıraktığımız haftalarda medyaya yansıyan raporlar, FTX’in yeni yönetiminin iflas eden borsanın yeniden başlatılabilmesi için yapılan 3 teklifi değerlendirdiğine işaret ediyordu. Bununla birlikte FTX’in eski yöneticileri de Backpack adlı yeni bir borsa başlattı.

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ise 3 Ekim’de başlayan dolandırıcılık davasında çok sayıda dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından suçlu bulundu. Sam Bankman-Fried şu anda 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Sam Bankman-Fried’ın avukatı ise müvekkilinin masum olduğunu ve hakkındaki suçlamalarla mücadele edeceğini açıkladı.