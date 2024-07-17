ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve FTX 12,7 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı. Şu anda uzlaşmanın Delaware’deki bir yargıç tarafından onaylanması bekleniyor.

Uzlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması hakinde 12,7 milyar doların tamamı, FTX alacaklılarına ödeme yapmak için kullanılacak. CFTC, FTX’ten idari para cezası talep etmeme kararı aldı.

12,7 Milyar Dolarlık Uzlaşma

Detayları 12 Temmuz tarihli mahkeme belgeleriyle ortaya çıkan uzlaşma, FTX ile CFTC arasındaki kapsaml müzakerelerin ardından geldi.

CFTC, 2022 yılının Aralık ayında FTX’e, eski CEO’su Sam Bankman-Fried’a (SBF) ve Alameda Research’e dolandırıcılıkla ve yanlış beyanla suçladı. Başlangıçta CFTC, SBF ve FTX’in yatırımcıları 8 milyar dolar zarara uğratmakla suçlamış ve 52,2 milyar dolarlık uzlaşma talebinde bulunmuştu. Şimdi bu talep 12,7 milyar dolara geriledi.

Bu tutarın 8,7 milyar dolarını tazminat ve 4 milyar doları el koyma için tahsis ediyor. 4 milyar dolarlık el koyma, tüm alacaklı taleplerinin ödenmesine için kullanılacak. Mahkeme belgelerine göre FTX yeniden yapılandırma planına uyarsa CFTC ceza talep etmeyecek. Bu da 12,7 milyar dolara kadar olan miktarın alacaklılara dağıtılmasını mümkün kılacak.

CFTC, FTX Anlaşmasında Para Cezasından Vazgeçti

CFTC idari para cezası talep etmeme kararı aldı. Bunun yerine 12,7 milyar dolarlık uzlaşma bedelinin tamamı FTX’in alacaklılarına geri ödeme yapmak için tahsis edilecek.

Uzlaşmaya ilişkin duruşma, 6 Ağustos’ta Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’nde yapılacak. FTX’in önerilen yeniden yapılandırma planı, iflas başvurusu yapıldığı Kasım 2022’deki varlık fiyatlarına dayalı olarak 50.000 doların altındaki talepleri olan alacaklıların %98’ine %118’lik geri ödeme yapmayı hedefliyor.

Bazı alacaklılar ise varlıklarının değerinin iflastan bu yana %166 oranında arttığını belirterek bu plana karşı çıkıyor. Alacaklılar, tercih ettikleri ödeme yöntemine oy verme hakkına sahip. ABD İflas Mahkemesi Yargıcı John Dorsey bu konudaki nihai kararı 7 Ekim’de verecek.