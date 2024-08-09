Yargıç Castel, FTX ve Alameda’nın CFTC’ye 12,7 milyar dolar ödemesine hükmetti.

ABD Bölge Hakimi Peter Castel, iflas eden kripto para borsası FTX ve kardeş şirketi Alameda Research’ün alacaklıların borcunu tazmin etmek için 12,7 milyar dolar ödemesine karar verdi.

Bu karar ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile anlaşma kapsamında alındı.

FTX 12,7 Milyar Dolar Ödeyecek

Castel, 7 Ağustos’ta verdiği bu karar ile 20 aydır süren davaya son noktayı koydu. Karara göre FTX ve Alameda, birlikte 8,7 milyar doları tazminat ve 4 milyar doları ceza olmak üzere toplam 12,7 milyar dolar ödeyecek.

Hakim, ayrıca FTX ve Alameda Research’ün müşteriler ve diğer şahıslar için hile ve aldatmaya başvurması veya başvurmaya teşebbüs etmesini, bilerek yanlış yönlendirmesini veya buna teşebbüs etmesini kalıcı olarak yasakladı. FTX ve Alameda artık dijital varlık satın alamayacak ve dijital varlıklarla işlem yapamayacak. Davalılar üçüncü taraflar adına dijital varlık alıp satmaktan da men edildi.

Aralık 2022’de açılan davada FTX, eski CEO’su Sam Bankman-Fried ve Alameda Research, FTX.com’u dijital varlık emtia platformu olarak yanlış tanıtıp dolandırıcılık yapmakla suçlanıyordu. İddiaya göre davalılar, bu nedenle müşterilerin 8 milyar dolar zarar etmesine yol açtı.

CFTC, ilk olarak davalıların 52,2 milyar dolar ödemesini istedi. Taraflar 12 Temmuz’da 12,7 milyar dolar ödemeye anlaştı. Ceza ödemesi talep etmeyen CFTC, yalnızca FTX’ten alacaklı olan borsa müşterilerinin zararının tazmin edilmesini istedi.

Alacaklıların çoğu ödemeyi kripto para olarak almak istedi. Ödeme yöntemi seçimi için 16 Ağustos’a kadar açık olan bir oylama yapılacak. ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, son kararı 7 Ekim’de verecek.