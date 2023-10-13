Blockchain istihbarat platformu Elliptic tarafından yapılan bir araştırmaya göre FTX hack’inin arkasında Ruslar olabilir.

Elliptic’in araştırması, çalınan fonların Rus hacker gruplarına ait cüzdanlarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Sam Bankman-Fried davası, 3 Ekim’de başladı. Duruşmalarda, FTX’in çöküşüne ilişkin her gün yeni bir detay ortaya çıkarken Elliptic, FTX saldırısının arkasında Rus hacker’ların olabileceğini dair bir iddia ortaya attı.

Eliptic’e göre çalınan fonların izi, Rus hacker gruplarına ait cüzdanlara dokunuyor.

11 Kasım 2022 tarihinde FTX iflas koruma başvurusunda bulundu. Aynı gün ilerleyen saatlerde FTX borsası hack’lendi ve saldırganlar 477 milyon dolarlık kripto para çaldı.

FTX Saldırısının Arkasında Rus Hacker’lar mı Var?

11 Kasım 2022 tarihindeki saldırının ardından çalınan fonlar 5 gün boyunca hareketsiz kaldı. Daha sonra 65.000 ETH (100 milyon dolar) RenBridge aracılığıyla Bitcoin blockchain’ine taşındı. Ardından hacker’lar kripto para karıştırıcısı ChipMixer aracılığıyla fonların takip edilmesini zorlaştırmaya çalıştı ve 4 milyon dolarlık kısmını nakde çevirmek üzere borsalara gönderdi.

FTX’in çalışanları ve iflas danışmanları olmasaydı hacker’ların borsadan daha yüksek miktarda fon çalabilirdi. İddialara göre FTX’in çalışanları ve danışmanları, hırsızlar cüzdanlara erişmeden önce 300 milyon doların üzerinde değere sahip fonları güvence altına aldı.

Blockchain istihbarat platformu Elliptic’e göre FTX saldırısının arkasında Rus hacker gruplarının olma ihtimali oldukça yüksek. Zira Elliptic’e göre fonlar, borsalara gönderilmeden önce Rusya bağlantılı suç örgütleriyle ilişkili fonlarla karıştırıldı.

Elliptic, fonların aklanması için tutulan bir aracının veya komisyoncunun Rusya bağlantılı olma ihtimalini gündeme getirdi.

FTX’ten çalınan fonlar uzun bir süre hareketsiz kaldıktan sonra 3 Ekim’de SBF davasının başlamasının ardından harekete geçti. Kamuoyunun dava nedeniyle FTX’e yönelik ilgisinin ciddi şekilde arttığı bir dönemde çalınan fonların yeniden harekete geçmesi de ilginç bir gelişme olarak yorumlanıyor.

FTX Hack’inin Olası Şüphelileri

Elliptic, saldırının FTX borsasının çalışanları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalinin de üzerinde duruyor. Zira borsanın çalışanları operasyonel nedenlerle fonları taşıyabilmek için cüzdanlar üzerinde yetkiye sahipti. Bu nedenle FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından saatler sonra borsanın çalışanlarından birinin bu fonları çalmış olabileceği ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Sam Bankman-Fried da fonları çaldığından şüphelenilen isimlerden biri. Ancak ev hapsinde ve hapishane hücresinde tutulduğu dönemde internet erişimi olmaması nedeniyle SBF’nin bu fonları aklama girişiminde bulunamayacağı düşünülüyor.

Elliptic’e göre saldırı, borsayla ilişkisi bulunmayan kişilerce de gerçekleştirilmiş olabilir. Çünkü borsa oldukça düşük güvenlik önlemlerine sahipti. FTX’in yeni CEO’su John Ray III, borsanın cüzdanlarına ait özel anahtarlarının şifrelenmeden saklandığını ve düşük güvenlik önlemleri sonucu eski bir çalışanın Alameda Research’ten 150 milyon dolar çalındığını açıklamıştı.

Bununla birlikte FTX hacker’ının Sinbad adlı kripto para karıştırıcısını kullanması, saldırının arkasında Kuzey Kore destekli Lazarus Group’un olabileceği iddialarını güçlendirdi. Zira Lazarus Group gerçekleştirdiği saldırılardan çaldığı fonları aklamak için sıklıkla Sinbad platformunu kullanıyor.

Son olarak FTX hacker’ının çaldığı fonları aklamak için Lazarus Group’un yöntemlerine kıyasla çok daha farklı ve basit adımlar attığını da belirtelim.