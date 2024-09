Sosyal medyada kripto topluluğuna FTX’in yakında iadelere başlayacağı konusunda FUD (korku, belirsizlik ve endişe) hakim. Ancak paniğe gerek yok.

Kripto topluluğu arasında iflas eden kripto para borsası FTX’in, alacaklılarına 1 Ekim’de 11 milyar dolar iade edeceği yönünde söylentiler dolaşıyor.

X’te 116 bin takipçisi olan MartParty, takipçilerine iadeler başlamadan önce ETH, ADA ve DOT satmalarını önerdi. Analist, diğer yandan SOL ve SUI satın almayı planlıyor.

720 binden fazla takipçisi olan kripto danışmanı Dan Held, 29 Eylül tarihli gönderisinde “FTX yarın 16 milyar dolar dağıtmaya başlayacak,” dedi. Ancak danışmana göre alacaklılar, aldıkları iade ile yeniden kripto para alacak.

Crypto Rover da FTX ödemelerinin bu hafta başlayacağını söyleyerek FUD’a katkı sağladı.

Gerçek ise sosyal medyada söylentilerden biraz farklı. Resmi belgelere göre FTX avukatları, geri ödeme planını nihayete erdirmek üzere 7 Ekim’de duruşmaya katılacak. Yani geri ödemeler bu hafta başlamıyor, dolayısıyla endişeye gerek yok.

Plan onaylanırsa, alacağı 50 bin dolardan az olan alacaklılar için ödeme süreci 2024 sonuna kadar başlayacak. Diğer alacaklılar için süreç, 2025’in ilk veya ikinci çeyreğine başlamayacak.

FTX alacaklılarını temsil eden aktivist Sunil Kavuri, büyük hesapların misenformasyon yaptığını iddia etti. Öte yandan Kavuri, iade edilecek miktarın yarısının (5,5 milyar dolar) yeniden kriptoya dönmeyeceğini düşünüyor.

Approx No. Est. $5.5bn claims bought (50%) – not crypto investors – won't reinvest in crypto

False: Large accts. spreading false info, FTX distribution has started and/or start on 1st Oct etc and $16bn inflow 7th October: Plan hearing

Kavuri’nin önderliğinde alacaklılar, haziran ayında nakit yerine benzer varlıklar ile iade yapılması önerisine itiraz etti. Bu türden iadeler vergiye tâbi olabilir.

CNBC’den Ran Neuner, iadelerin planın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde başlayacağına dikkat çekti.

FTX DISTRIBUTIONS DO NOT BEGIN TOMORROW.

Here are the facts:⁠ ⁠

– October 7, 2024 court hearing will take place to confirm FTX's Chapter 11 plan of reorganization.

– ⁠⁠If approved, it will pave the way for repayments to begin.

– Post-Hearing Payments: Payments are… pic.twitter.com/7uTG5qwP8v

— Ran Neuner (@cryptomanran) September 29, 2024