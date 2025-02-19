İflas eden FTX, küçük yatırımcılara öncelik vererek ilk etapta 1.2 milyar dolarlık geri ödeme yapmaya başladı.

FTX’in iflas sürecini yöneten ekip, alacaklılara yönelik toplamda 16 milyar doları aşabilecek bir geri ödeme planını hayata geçirdi. Bu kapsamda, ilk aşamada küçük yatırımcılara 1.2 milyar dolar dağıtıldı. Bu adım, çöken kripto borsasının eski müşterilerinin fonlarını geri almasını sağlamak için atılan en son hamle oldu.

İlk ödemeler, “Kolaylık Sınıfı” olarak adlandırılan ve 50 bin doların altındaki alacakları kapsayan gruba yapıldı. Borsa yetkililerine göre, sürecin sorunsuz ilerlemesi için ödemeler aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

FTX İflas İdaresi Başkanı John J. Ray III, “Bu ödemelerin başlaması, FTX için inanılmaz ve önemli bir dönüm noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

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Yüz Binlercesi Sıradaydı

Ekim ayında, borsanın iflas sürecini yöneten ekip, alacaklıların ve müşterilerin toplamda 14.5 milyar ila 16.3 milyar dolar arasında geri ödeme almasının beklendiğini duyurmuştu. Şirketin iflas başvurusunun ardından yüz binlerce yatırımcı alacak talebinde bulunmuştu.

FTX, müşterilerine ait fonları kendi yatırım şirketi Alameda Research için kullanmış, borsanın eski CEO’su Sam Bankman-Fried ise Kasım 2023’te yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulunmuştu.

Öte yandan 50 bin doların üzerindeki alacaklar ya da bazı inceleme aşamasındaki talepler için henüz ödeme yapılmayacak. Ayrıca, bazı yatırımcılar haklarını kanıtlayamadıkları için geri ödeme alamayacak. Borsa yönetimi, bu kapsamda hak sahiplerine yönelik ek ödemeleri 2025’in ikinci çeyreğinde gerçekleştirmeyi planlıyor.