FTX, 3 Mart 2025’e kadar Müşterini Tanı (KYC) sürecini başlatmayan kullanıcıların taleplerini reddetti.

Borsa, reddettiği taleplerin toplam maliyetini açıklamasa da, X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Mr. Purple, bu taleplerin yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Burada yaklaşık 400 bin talep var! Ancak, 50 bin doların altındaki taleplerin toplam değerinin dilekçe tarihinde 344 milyon dolar olduğunu göz önünde bulundurursak, borç yükünün şimdi 300 milyon dolar azaldığını varsayabiliriz.”

İlginç bir şekilde, FTX’in daha fazla talebi reddedebileceği belirtiliyor. FTX alacaklılarını savunan Sunil Kavuri, borsanın KYC sürecini 1 Haziran 2025’e kadar tamamlamayan talepleri de iptal etmeyi planladığını söyledi.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

“Bu Karar’ın 1 No’lu Ekinde listelenen ancak Ek A’da yer almayan talepler, sahipleri FTX Kurtarma Vakfı veya KYC sağlayıcılarının talep ettiği tüm KYC bilgilerini 1 Haziran 2025 saat 16:00’ya (ET) kadar göndermediği takdirde reddedilebilir.”

Tüm bu taleplerin reddedilmesi durumunda, Kavuri bunun FTX’in borç yükünü yaklaşık 2.5 milyar dolar azaltacağını öngörüyor. Bunun 50 bin dolar altındaki alacaklılar için 655 milyon dolar, 50 bin dolar üstündeki alacaklılar için ise 1.9 milyar dolar olması bekleniyor.

Alacaklılardan Tepki Geldi

FTX’in talepleri reddetmesi, alacaklılar arasında tepkiye yol açtı. Pek çok kişi, gerekli tüm belgeleri sunmalarına rağmen KYC süreçlerini tamamlayamadıklarını ve taleplerinin neden reddedildiğine dair hiçbir geri bildirim almadıklarını belirtti.

Öte yandan, FTX yönetimi, reddedilen taleplerden elde edilen tasarrufun nasıl değerlendirileceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak borsa, 30 Mayıs’ta bir sonraki geri ödeme sürecini başlatmayı planlıyor. Ayrıca, FTX Avrupa’yı satın alan Backpack şirketi 1 Nisan’da alacak talepleri için bir sayfa açtı. Bu nedenle Avrupa’daki alacaklıların yakında ödemelerini almaları bekleniyor.