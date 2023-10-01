FTX hacker’ları şimdiye kadar çaldıkları fonların 8 milyon dolarlık kısmını taşıdı.

FTX borsası 11 Kasım 2022 tarihinde iflas koruma başvurusunda bulunmasının hemen ardından hack’lendi. Bilgisayar korsanları yüz milyonlarca dolarlık kripto para çalarak kayıplara karıştı. Bununla birlikte FTX saldırısının arkasındaki hacker ve saldırının nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Kısa bir süre önce FTX hack’iyle ilişkili cüzdan adresinden yeni işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kripto para analitik platformu Arkham Inteligence‘a göre FTX hacker’ının cüzdanında şu anda 300 milyon dolarlık kripto para bulunuyor. Söz konusu FTX hacker’ı yaklaşık 10 aylık aranın ardından çaldığı fonları ilk kez hareket ettirdi.

FTX hacker’ının 30 Eylül’de RailGun gizlilik cüzdanı ve Thorchain aracılığıyla yaklaşık 8 milyon dolarlık kripto para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Arkham Inteligence verileri FTX hacker’ının her biri 2.500 ETH (4 milyon dolar) değerinde iki farklı işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Bu işlemin ardından hacker’ın cüzdanında hala 12.500 ETH bulunuyor.

FTX Hack’inde Neler Yaşandı?

FTX, 11 Kasım 2022 tarihinde iflas koruma başvurusunda bulundu, CEO Sam Bankman-Fried görevinden ayrıldı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra borsa hack’lendi. Kimliği belirlenemeyen bir hacker FTX borsasından 600 milyon doları aşkın değere sahip Ethereum (ETH) çalmayı başardı. Söz konusu hacker, saldırının ardından en büyük 35. Ethereum (ETH) sahibi haline geldi.

Hacker çaldığı fonların takip edilmesini zorlaştırmak için ilk olarak Bitcoin karıştırma (mixer) hizmeti CoinMixer aracılığıyla akladı. Daha sonra takibi zorlaştırmak amacıyla çok sayıda takas ve köprü işlemi gerçekleştirdi.

Blockchain dedektifi ZachXBT, hacker’ın fonları kripto para karıştırıcıları aracılığıyla akladıktan sonra popüler borsa OKX’e aktardığını tahmin etmişti.