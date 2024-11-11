İflas eden kripto para borsası FTX eski iş ortaklarına dava açmaya devam ediyor.

Bir dönemin en büyük kripto para borsalarından FTX, 2022 yılının Eylül ayında iflas etti. Borsanın yeni yönetimi, alacaklılara ödeme yapabilmek için fonlarını kurtarma çabalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kısa bir süre önce FTX, Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açtı. Bloomberg’de yer alan habere göre bu dava, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried tarafından transfer edilen 1,86 milyar dolarlık fonları kurtarmayı hedefliyor.

Mahkeme dosyasına göre o dönemde SBF tarafından Binance’e 1,76 milyar dolar değerindeki FTT, BNB ve BUSD transfer edildi. Bu transferler, Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao olmak üzere bazı yöneticilerine gönderildi. Bu transferler karşılığında Sam Bankman-Fried, Binance’in FTX’teki yatırımının %20’lik kısmını ve FTX’in ABD iştirakindeki yatırımının %18’lik kısmını geri aldı.

Dava dosyasında FTX’in söz konusu transferlerin gerçekleştirildiği dönemde halihazırda çökmüş olduğunu dolayısıyla bu transferlerin hukuki olarak geçersiz sayılması gerektiğini öne sürüyor.

FTX’in mevcut ekibi tarafından açılan davada ayrıca Changpeng Zhao’nun o dönemde FTX’in çöküşünü hızlandıran birçok “yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı” tweet paylaşmasına ilişkin suçlamalar yer alıyor.

Hatırlatmak gerekirse FTX’in resmi olarak çökmeden kısa bir süre önce, 6 Kasım 2024’te Binance’in o dönemki CEO’su Changpeng Zhao yaptığı bir paylaşımda Binance rezervlerindeki yaklaşık 530 milyon dolarlık FTT token rezervlerini satmayı planladıklarını açıklamıştı. Bu paylaşımdan çok kısa bir süre sonra kullanıcılar FTX borsasındaki tüm varlıklarını çekmeye başladı ve birkaç gün içerisinde borsa çöktü.

O zamandan bu yana, artık faaliyette olmayan FTX’in yeni yönetimi eski ortaklar ve yatırımcılara karşı birçok dava açtı. En son Bybit ile bir hukuki anlaşmaya vararak 228 milyon dolar alacak.