Sam Bankman-Fried’ın (SBF) yargılanmasına 3 Ekim 2023 tarihinde başlandı. Yaklaşık bir haftadır devam eden duruşmalarda her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor.

Şimdi ise ABD’li savcılar, davayla ilgisi olmaması ve şirkete yönelik olası önyargıları engellemek amacıyla SBF’nin Anthropic’e yaptığı yatırımın, dava kapsamının dışında tutulmasını talep etti.

Federal savcılar SBF’nin, OpenAI rakibi olarak gösterilen Anthropic’e yaptığı yatırımın, dava dosyasının dışında tutulmasını talep etti. Bu talep, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin Anthropic’e yatırım yapmasının ardından geldi.

SBF’nin Anthropic’e Yaptığı Yatırım FTX Alacaklılarını Sevindirdi

En son raporlar, Amazon’un ardından Google’ın da Anthropic’e milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını gösteriyor. Bu gelişme, SBF’nin Anthropic’in kilit yatırımcıları arasında olması nedeniyle FTX alacaklılarını sevindirdi.

FTX mağdurları, SBF’nin Anthropic’e yaptığı yatırımın, alacaklarının tazmin edilmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Her ne kadar bu gelişme, FTX’in alacaklılarını sevindirse de federal savcılar bu konuda telaşa kapıldı.

8 Ekim’de ABD Savcı Yardımcısı Thane Rehn, SBF’nin Anthropic’e yaptığı yatırımın dava sırasında gündeme getirilmemesini talep etti. Yargıç Lewis A. Kaplan’ın daha önce verdiği bir karara atıfta bulunan Rehn, bu konunun, SBF’nin dolandırıcılık davasıyla ilişkisi olmadığını ve Anthropic’e karşı önyargı yaratabileceğini belirtti.

Savcılar, Anthropic’i Dava Kapsamı Dışında Tutmak İstiyor

Federal savcılar, FTX’in Anthropic’e yaptığı yatırımın güncel değerinin açıklanmasını istemiyor. Savcılar, bu durumun davayla herhangi bir ilgisi bulunmadığına ve mahkemenin daha önce reddettiği savunma tarafının “mağdurlara tazminat ödenmesi” argümanını destekleyeceğine inanıyor.

Bu talep, daha önce verilen emsal kararla destekleniyor. Zira hükümet, FTX’in iflas davasında, savunma tarafının “kurtarılan fonlar hakkında konuşmasının” kısıtlanmasını talep etmişti. Hükümetin bu talebi onaylandı. Burada amaç, savunma tarafının, mağdurlara ödeme yapılacağını belirterek juriyi etkilemesini engellemek.

Sonuç olarak savcılar, savunma tarafının jüriyi etkilemesini engellemek amacıyla SBF’nin Anthropic’e yaptığı yatırımın, dava kapsamının dışında tutulmasını talep ediyor.