Mahkemeden onay alan FTX, Anthropic hisselerini satacak.

ABD Delaware Bölge İflas Mahkemesi, FTX’e yapay zeka (AI) girişimi Anthropic’teki hisselerini satma izni verdi. İflas eden kripto para borsasının önce satışa karşı müşterileriyle anlaşması gerekti.

FTX, 2022’deki iflasından etkilenen müşterilerinin zararını tazmin etmek için elindeki varlıkları satıyor. Söz konusu hisse satışları da bu kapsamda gerçekleştirilecek.

Mahkeme FTX’e Onay Verdi

FTX ve kardeş şirketi Alameda, 2021’de Anthropic’e 500 milyon dolar yatırım yaptı. Anthropic’in değeri Aralık 2023’te 18 milyar dolara çıkınca, FTX’in hisselerinin değeri de 1,4 milyar dolara yaklaştı. Kripto para borsası, Anthropic hisselerini ilk olarak Haziran 2023’te satmaya çalıştı. Fakat potansiyel alıcıların uzun süren araştırmaları nedeniyle süreç aylarca gecikti.

FTX, geçtiğimiz ay müşterilerin zararının tam olarak tazmin edilmesinin beklendiğini açıkladı. Bu ayında başlarında ise Anthropic hisselerinin yüzde 7,84’ünü satmak için başvuru yaptı.

FTX’in Anthropic’e yatırım yaptığı dönemden beri, yapay zekaya duyulan ilgi büyük oranda arttı. Piyasaya çok sayıda yeni yapay zeka modelleri sürüldü. FTX’in Haziran 2023’teki satış girişiminin geciktirilmesinde de bu faktörün rol oynadığı düşünülüyor.

Davanın hakimi John Dorsey, daha önce FTX Kurucu Ortağı Sam Bankman-Fried’ın ceza davası nedeniyle satışı onaylamak istememişti. Dorsey, Anthropic hisselerinin yasa dışı şekilde kullanılan müşteri paralarıyla alındığını söylemişti.

FTX avukatı Andy Dietderich konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

Her şeyi sattığımız gibi, Anthropic hisselerini de satıyoruz. Parayı bankaya koyuyoruz.

Dietderich, FTX’in hesabında satış öncesi 6,4 milyar dolar olduğunu belirtti. İflas eden borsa; Bitcoin, Ether ve Solana gibi varlıklardan oluşan 3,4 milyar dolarlık kripto rezervini satmak için de onay aldı.

FTX, ayrıca CoinList’ten satın aldığı Digital Custody Inc.’i yine CoinList’e 500 bin dolara satmayı planlıyor.