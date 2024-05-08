İflas eden kripto para borsası FTX’in alacaklılarına ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla fonu kurtarmayı başardı.

FTX cephesinden kısa bir süre önce yapılan açıklamada söz konusu gelişme duyuruldu. FTX 7 Mayıs’ta iflas mahkemesine yeniden düzenlenmiş bir Yeniden Yapılanma Planı ve Açıklama Beyanı’nı sundu.

The FTX Debtors today filed their anticipated amended Plan of Reorganization and accompanying Disclosure Statement with the U.S. Bankruptcy Court. Read about it here https://t.co/EGmlVdWOaS below: pic.twitter.com/bwwvRolX21 — FTX (@FTX_Official) May 7, 2024

FTX varlıklarını satarak ve çeşitli kuruluşlardaki fonlarını birleştirerek 14,5 milyar dolar ile 16,3 milyar dolar arasında fonu kurtarmayı başardı. 2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX’in müşterilerine ve hükümet dışı alacaklılarına yaklaşık 11 milyar dolar borcu var.

Son gelişme, 2022 yılının Kasım ayından bu yana fonlarına kavuşmak için gün sayan FTX alacaklılarını sevindirdi.

Kısa bir süre önce önerilen plana göre, FTX’ten 50.000 dolardan daha az alacağı olanların %98’i, planın onaylanmasını takip eden 60 gün içerisinde izin verilen alacaklarının yaklaşık %118’ini nakit olarak alacak. Hükümet dışı alacaklılar ise izin verilen alacaklarının %100’lük kısmını FTX’in iflas başvurusunda bulunduğu 11 Kasım 2022 tarihinden itibaren %9’a varan potansiyel ek faiz ödemeleriyle alacak.

FTX İcra Kurulu Başkanı John Ray konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada gelinen durumun şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. John Ray, devlet dışı alacaklılar için iflas talep tutarlarının %100’ü ve faizin iadesini önerecek duruma gelmelerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ayrıca FTX’in Amerika Birleşik Devletleri IRS (İç Gelir Servisi) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan (CFTC) gelen taleplerin çözümü için uzlaşmaya vardığı bildirildi.

FTX’in fonların büyük bir bölümünü kurtarması, özellikle şirketin rezervlerinde büyük bir yer tutan Solana (SOL) gibi kripto para birimlerine atfediliyor.

FTX’in çökmesinin ardından 12 dolara kadar gerileyen SOL, aradan geçen 1 yıl 6 aylık süreçte %1.100’ün üzerinde değer kazandı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %6,1 oranında değer kaybeden Solana (SOL) 146 dolar bandında işlem görüyor.