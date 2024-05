İflas eden kripto para borsası FTX’in alacaklılarına ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla fonu kurtarmayı başardı.

FTX cephesinden kısa bir süre önce yapılan açıklamada söz konusu gelişme duyuruldu. FTX 7 Mayıs’ta iflas mahkemesine yeniden düzenlenmiş bir Yeniden Yapılanma Planı ve Açıklama Beyanı’nı sundu.

