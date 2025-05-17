FTX’in iflas sürecini yöneten FTX Recovery Trust, 30 Mayıs’tan itibaren alacaklılara 5 milyar doların üzerinde ödeme yapılacağını duyurdu. Bu yeni ödeme turu, şirketin çöküşünden etkilenen taraflara yönelik ikinci büyük dağıtım olacak.

Alacaklılara Geri Ödeme Süreci

FTX tarafından 15 Mayıs tarihinde yapılan açıklamada alacaklıların beş farklı sınıfa ayrıldığı ve her biri için belirli bir ödeme oranı belirlendiği ifade edildi. Sınıf 5A alacaklıları taleplerinin %72’sini, Sınıf 5B ise %54’ünü alacak. Küçük kredi verenler ve Alameda Research ile işlem yapanların bulunduğu Sınıf 6A ve 6B grupları ise %61 oranında ödeme alacak. Sınıf 7 Kolaylık Talepleri ise %120 ödeme alacak.

Şirketin başındaki John J. Ray III, yaklaşan ödemeleri önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi:

“Bu ilk ‘kolaylık dışı’ dağıtımlar, FTX için önemli bir kilometre taşı. Alacaklı tabanının büyüklüğü ve kapsamı, bu süreci eşi benzeri görülmemiş kılıyor.”

Ray ayrıca, ekibin iyileştirme çalışmalarının ve koordinasyonunun başarılı sonuçlar verdiğini, önceliklerinin ise alacaklılara maksimum geri dönüş sağlamak olduğunu belirtti.

Hak sahipleri, 30 Mayıs’tan sonraki bir ila üç iş günü içinde, seçtikleri dağıtım hizmet sağlayıcısı (Bitgo veya Kraken) üzerinden ödemelerini alacak. Ancak, dağıtım sağlayıcı üzerinden ödeme alan müşteriler, doğrudan borsadan nakit talep etme haklarını kaybediyor ve tüm ödemeler sadece seçili platform üzerinden yapılacak.

FTX Recovery Trust, diğer alacaklı sınıfları için ödeme planlarının daha sonra duyurulacağını bildirdi. Tüm taleplerin karşılanması durumunda toplam geri ödemelerin 16,5 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, FTX’in iflas idaresi, Nisan ayında NFT Stars Limited ve Delysium’a karşı hukuki adım attı. Bu davalar, şirkete ait olduğu iddia edilen dijital varlıkların geri alınmasını hedefliyor ve iflas sonrası fon kurtarma çabalarının bir parçası olarak yürütülüyor.

Değerleme Yöntemine Eleştiri

Şu anda FTX’in alacaklılara ödenmek üzere 11,4 milyar dolar ayırdığı belirtiliyor. İlk ödeme turu, 18 Şubat 2025’te, 50 bin doların altında kolaylık talebi bulunan alacaklılara yönelik başlamış ve bu aşamada yaklaşık 1,2 milyar dolar dağıtılmıştı.

İkinci turda ise daha büyük miktarda talebi olan, platformda milyonlarca dolarlık kripto varlığı bulunan kurumsal yatırımcılar ve büyük müşteriler hedefleniyor.

Ancak ödeme modeline, geri ödemelerin kripto fiyatlarının iflas başvurusu tarihine göre hesaplanması nedeniyle eleştiri geliyor. Bu yöntem, bazı alacaklıların mevcut piyasa değerinin altında ödeme almasına yol açıyor.