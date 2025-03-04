Zincir üzerindeki veriler, FTX ve Alameda’nın 3.03 milyon SOL’u staking’den çıkardığını ve 4 Mart’ta birçok cüzdana aktardığını gösterdi.

Lookonchain tarafından sağlanan bilgilere göre, çözülen 421.3 milyon dolar değerindeki SOL, toplam 37 farklı cüzdana gönderildi. En fazla SOL alan cüzdan CVjsf5…shH63R oldu ve 892 bin 800 SOL aldı. Bu miktarın yaklaşık 128 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, toplamda 12 farklı cüzdanın 10 milyon doların üzerinde SOL transferi aldığı açıklandı.

FTX/Alameda 3.03 Milyon SOL’ü Elden Çıkardı

FTX ve Alameda, Kasım 2023’ten bu yana düzenli olarak büyük miktarlarda Solana (SOL) staking işlemlerini çözüp farklı cüzdanlara aktarmaya devam ediyor. Şirket, son olarak 3.03 milyon SOL’ü (yaklaşık 431.4 milyon dolar) 37 farklı cüzdana dağıttı.

FTX ve Alameda, her ay benzer bir modelle milyonlarca SOL’ü staking’den çıkarıp transfer ediyor. Bu hareketler genellikle aylık olarak, özellikle 12-15’i arasında gerçekleşiyor ve yaklaşık 170 bin SOL taşınıyor.

Spot On Chain’in verilerine göre, bu son işlem, Kasım 2023’ten bu yana gerçekleşen en büyük staking çözme işlemi oldu. Ayrıca, bu çözülen SOL miktarının Mart ayı başında kilidi açılacak 11.2 milyon SOL’ün (yaklaşık 2.06 milyar dolar) bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

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Analiz şirketine göre, FTX ve Alameda Kasım 2023’ten bu yana toplamda 7.83 milyon SOL’ü staking’den çıkardı ve piyasaya sürdü. Şirket, bugüne kadar Coinbase ve Binance’e ortalama 125.8 dolar fiyatla yaklaşık 986 milyon dolar değerinde SOL transfer etti.

FTX’in staking çözme hamlesinin ardından, Solana’nın fiyatı son 24 saat içinde düşüş yaşadı. CoinMarketCap verilerine göre, SOL son 24 saatte yüzde 19.54 değer kaybederek 135.69 dolardan işlem görüyor.

FTX, 41 Milyon SOL’ü Satışa Çıkardı

Şirket, iflas sürecinde müşterilerine geri ödeme yapabilmek için toplam 41 milyon SOL’ü üç farklı açık artırmada sattı.

Galaxy Digital, bu açık artırmalarda en büyük alıcı oldu ve 25.52 milyon SOL’ü 64 dolar fiyatla satın aldı. Şu anki fiyatlarla, Galaxy’nin yatırım getirisi yüzde 187 seviyesinde bulunuyor.

Pantera, en büyük ikinci alıcı olurken, 13.67 milyon SOL’ü 95 dolar fiyatla satın alan bir konsorsiyum da büyük alımlar gerçekleştirdi. Bu yatırımcılar, yüzde 93’lük bir getiri elde etti. Diğer alıcılar ise 1.8 milyon SOL’ü 102 dolar seviyesinde alarak yaklaşık yüzde 80’lik bir kazanç sağladı.