2022 yılının Kasım ayında iflas eden kripto para borsası FTX, alacaklılarına geri ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Çöküşünün ardından yeniden yapılanma sürecine giren FTX, önemli bir kilometre taşına yaklaşıyor. Şirket, alacaklılar ve müşterilere toplamda 16 milyar dolar değerinde fon dağıtmayı planladığını açıkladı. Yeniden yapılanma sürecinin 2025 Ocak ayında tamamlanması, ilk ödemelerin ise 2025 yılının Mart ayında başlaması hedefleniyor.

FTX Alacaklılarına Ödeme Yapacak

FTX’in 2024 yılının Aralık ayı sonuna kadar uluslararası dağıtım platformlarıyla anlaşmalarını tamamlamayı planlıyor. Bu platformlar, farklı ülkelerdeki yasal süreçleri yöneterek geri ödemelerini adil bir şekilde sağlamaktan sorumlu olacak.

Alacaklıların geri ödeme alabilmeleri için KYC doğrulama işlemlerini tamamlamaları, gerekli belgeleri sağlamaları ve onaylı bir hesap açmaları talep ediliyor. Şirket ayrıca, taleplerin kayıt tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde ödemelerin durdurulabileceğini vurguladı. Bu titizlik, FTX’in süreci şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütme taahhüdünü yansıtıyor.

FTX’in yeniden yapılanma çabaları, borsanın eski yöneticilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalmasının ardından geldi. Şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarıyla 25 yıl hapis cezası alırken, Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yöneticiler ise gözetimli serbestlik ve farklı cezalarla karşı karşıya kaldı.

Şirketin yeni CEO’su John J. Ray III yönetimindeki yeniden yapılanma avukatları, bugüne kadar alacaklılara geri ödeme yapmak için milyarlarca dolarlık fonu kurtardı. Yeniden yapılanma planı yürürlüğe girdiğinde, tazminat ödemeleri öncelikli olarak “Kolaylık Sınıfları” olarak adlandırılan alacaklı gruplarına yapılacak. Ödemelerin planın aktif hale gelmesinden sonraki 60 gün içinde başlaması bekleniyor.

FTX’in yeniden yapılanma planı, kaybedilen güveni yeniden inşa etme ve mağduriyetleri minimuma indirme yolunda atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. 2025 yılının başında tamamlanması hedeflenen bu süreçte, ilk ödemelerin Mart ayında başlaması planlanıyor. Bu durum, titiz bir planlama ve uzman ekiplerin koordinasyonuyla yönetilen sürecin dikkat çekici bir başarısı olarak öne çıkıyor.

Şirketin bu kapsamlı çabaları, mağdurların kayıplarını telafi etmeyi ve aynı zamanda FTX’in geleceğini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Sürecin finansal ve hukuki açıdan sistematik bir yaklaşımla yürütülmesi, benzer durumlarla karşılaşan şirketler için önemli bir örnek teşkil edebilir.