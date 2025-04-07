Kripto para borsası FTX’in iflas yönetimi, kullanıcıların kimlik doğrulama sürecini (KYC) zamanında tamamlamamış olması nedeniyle yaklaşık 2.5 milyar dolarlık alacak talebini reddedeceğini açıkladı.

KYC Yapmayanlar Parasını Alamayacak

Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne sunulan belgeye göre, KYC (müşterini tanı) sürecine mart ayı başına kadar başlamayan kullanıcıların talepleri geçersiz sayılıyor. Başlangıçta 1 Mart olarak belirlenen son tarih, daha sonra 3 Mart’a kadar uzatılmıştı.

FTX’in iflas yönetimi, bu tarihe kadar KYC sürecine başlamayan kullanıcıların taleplerini sistemden tamamen sildiğini duyurdu. Başta doğrulanmayan taleplerin toplam değeri 1 milyar dolar olarak tahmin edilse de, FTX alacaklı hak savunucusu Sunil Kavuri, bu miktarın aslında çok daha yüksek olduğunu söyledi.

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Toplamda 392 binden fazla kullanıcı, karardan etkilenecek. FTX, bu kullanıcıların bilgilerini 2.377 sayfalık bir belgede mahkemeye sundu.

1 Haziran Son Fırsat Olabilir

Öte yandan kimlik doğrulama işlemlerini 1 Haziran 2025, saat 16.00’ya kadar tamamlamayan kullanıcıların talepleri de iptal edilecek. Bunun için gereken belgelerin FTX Recovery Trust ya da KYC iş ortaklarına eksiksiz sunulması gerekiyor.

İlgili belgede şu ifadelere yer verildi:

“Bu emir kapsamında Ek 1’de listelenen ancak ekteki A listesinde yer almayan taleplerin sahipleri, istenen tüm KYC bilgilerini belirtilen tarihe kadar sunmazlarsa talepleri yine de geçersiz sayılabilir.”