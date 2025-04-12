Kripto para piyasası, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yarattığı belirsizliği geride bırakmaya çalışıyor. Bu süreçte 100 dolar desteğinde tutunmayı başaran Solana (SOL) yeniden yükselişe geçti. Kısa süre içerisinde 120 dolar seviyesini yeniden test eden SOL’da bir sonraki hedef merak ediliyor. Analistler ve uzmanlar, SOL’un 125 dolar direncini aşmasıyla 135 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Ancak kısa bir süre önce FTX’in yüklü miktarda Solana’nın (SOL) kilidini açması, yükselişe gölge düşürebilir. Alacaklılarına ödeme yapmaya hazırlanan FTX, kısa bir süre önce yaklaşık 22 milyon dolar değerinde 186.00 SOL’ü stake’ten kaldırdı. Bu durum SOL fiyatı üzerinde satış baskısı yaratabilir.

FTX’in Gölgesinde Yükseliş: Dikkatler Mayıs’ta

FTX borsasının çöküşünden en çok etkilenen kripto paralardan biri de Solana (SOL) olmuştu. Çöküşten hemen önce 240 dolar seviyesinde işlem gören SOL, çöküşün ardından 10 doların altına gerilemişti. Takip eden yıllarda yeniden toparlanan SOL, 2024’te neredeyse 300 dolarla yeni ATH kaydetti.

FTX’in alacaklılarına ödeme yapmak için yüklü miktarda SOL’ü stake’ten kaldırması, piyasada tedirginlik yarattı. Her ne kadar unstake işlemi doğrudan satış anlamına gelmese de, bu kadar büyük bir arzın serbest kalması potansiyel bir fiyat düşüşünü beraberinde getirebilir.

Teknik Görünüm Ne Diyor?

Teknik analiz verileri, SOL’ün yükselen üçgen formasyonu içerisinde hareket ettiğini gösteriyor. SOL fiyatı 119,54 dolar ile 120,84 dolar aralığındaki direnç bölgesini test ederken, RSI yükselişte ve Stokastik RSI aşırı alım bölgesine geçmiş durumda.

Bu da kısa vadede bir düzeltme ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak RSI yukarı yönlü trendini koruduğu sürece, Solana’nın güçlü kalması ve 125 dolar ile 135 dolar aralığını hedeflemesi bekleniyor.

125 Dolar Seviyesi Kritik

Solana, piyasanın genel iyimserliğiyle toparlanma sinyalleri veriyor. Ancak FTX kaynaklı satış baskısı yeniden hortlarsa, bu ralli sekteye uğrayabilir. Yatırımcıların bu süreçte özellikle 125 dolar direncine ve FTX cüzdanlarındaki hareketliliğe dikkat kesilmesi öneriliyor.